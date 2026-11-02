Hacker griffen Telefone von Bundestagsabgeordneten an

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BERLIN. Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) hat Spionageangriffe auf die Mobiltelefone von Bundestagsabgeordneten und Angehörigen der Bundesregierung bestätigt. Betroffene Politiker seien unlängst vor möglichen Angriffen gewarnt worden, bei denen Spionage-Software eingesetzt werde, sagte Wildberger am Sonntag in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“. Wer hinter den Angriffen steckt und ob diese Erfolg hatten, ist bisher noch unklar.

Laut Wildberger kamen die Warnungen direkt vom US-amerikanischen Technologiekonzern Apple. Dieser habe auf möglicherweise manipulierte Geräte hingewiesen, woraufhin das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik schnell eingegriffen und die Betroffenen informiert habe. Weitere Details nannte der Minister nicht.

Die Angreifer sollen bei ihren Attacken sogenannte Mercenary Spyware genutzt haben. Dabei handelt es sich um aufwändig programmierte Überwachungssoftware, mit der man Smartphones und andere elektronische Geräte ausspionieren kann.

Die aktuellen Warnungen an deutsche Bundestagsabgeordnete wurden am 29. Oktober versendet. Wie das US-Fachmedium „Cyberscoop“ am Freitag unter Berufung auf Apple berichtete, sind Konzerne und Einzelpersonen in fast 100 Ländern aktuell von solchen Cyberattacken betroffen. (st)