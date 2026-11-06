Gysi fordert Ausschluss von Vanessa Emde

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BERLIN. Der langjährige Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Gregor Gysi, hat gefordert, die ins Berliner Abgeordnetenhaus gewählte Linkspartei-Politikerin Vanessa Emde aus der Fraktion auszuschließen. „Ich hoffe, dass wir sie ausschließen“, sagte Gysi im Podcast „Ronzheimer“ des gleichnamigen Journalisten. „Wir brauchen rote Linien, die man nicht überschreiten darf“, betonte Gysi.

Hintergrund ist die israelfeindliche Haltung Emdes. So hatte sie unlängst gesagt, Staaten hätten per se kein Existenzrecht, sondern nur Menschen. Kritiker werteten das als ein Absprechen des Existenzrechts Israels. Außerdem posierte sie auf Fotos mit dem Hamas-Sympathisanten Ibrahim Ibrahim. Die Berliner Linksfraktion betonte zuletzt, keine gemeinsame Arbeitsgrundlage mit Emde zu sehen. Bisher gab es jedoch noch keine Konsequenzen von Seiten der Linkspartei.

Israelfeindliche Äußerungen von Teilen der Linkspartei seien „antisemitisch und vor allen Dingen indiskutabel für meine Partei“, kritisierte Gysi.

Gysi verteidigt Eralp

Der langjährige Fraktionschef verwies auf die Lehren, die seine Partei aus der Zeit der SED gezogen habe, weshalb nun Parteiausschlüsse sehr hohe Hürden hätten. „Jetzt sind wir ein bisschen Opfer unserer eigenen Tat geworden“, betonte der ehemalige SED-Vorsitzende.

Eher vage äußerte er sich zu den Kontakten der Berliner Linkspartei zum Remmo-Clan und zu dem Bundestagsabgeordneten Ferat Koçak. „Nein, alles ist mir nicht klar, aber weitgehend ist es aufgeklärt“, sagte Gysi mit Blick auf Koçaks Kontakte ins Clan-Milieu. Koçak habe „einen Fehler begangen“. Es gebe in diesem Fall weiterhin offene Fragen, die zu klären seien. „Und wenn Konsequenzen gezogen werden müssen, werden wir die auch ziehen“, versprach Gysi.

Mit Blick auf die mögliche Regierungsfähigkeit der linken Wahlsiegerin Elif Eralp zeigte sich Gysi zuversichtlich. „Gerade weil sie unter diesem Ruf steht, wird sie sogar besondere Anstrengungen in dieser Hinsicht unternehmen. Jemand, der das nicht nötig hat, weil er ja unter keinem Druck steht, ist da viel schwächer“, so seine Argumentation. (st)