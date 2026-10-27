Anzeige

BERLIN. Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) hat vor einer Unterwanderung der zum Wochenende angekündigten Proteste durch „gewaltbereite linksextreme sowie islamistische Gruppierungen“ gewarnt. Die Mobilisierung über die sozialen Netzwerke sowie die zeitliche Überschneidung mit Halloween stellten die Einsatzkräfte vor zusätzliche Herausforderungen (JF berichtete), teilte die Gewerkschaft mit.

Der Bundesvorsitzende der Polizeigewerkschaft, Heiko Teggatz, betonte, dass die Meinungsfreiheit kein Freifahrtschein für Gewalt sei. Das Vermummungsverbot gelte selbstverständlich auch am Reformationstag und in der Halloween-Nacht. „Gruselige Linksextremisten oder Islamisten brauchen ohnehin keine Maske. Wenn sie diesen Tag nutzen, um vermummt Straftaten zu begehen, werden meine Kolleginnen und Kollegen hart durchgreifen“, warnte der DPolG-Vorsitzende.

Was, wenn Wasserwerfer nicht ausreichen?

Der Gewerkschaftschef sieht die deutschen Sicherheitskräfte jedoch grundsätzlich gut auf die Proteste der Initiative „Gen Z regelt“ und das Wochenende vorbereitet. „Unsere Polizistinnen und Polizisten sind gut ausgebildet und können derartige Lagen hochprofessionell bewältigen.“

Wenn herkömmliche „Führungs- und Einsatzmittel sowie Wasserwerfer bei schweren Eskalationen“ nicht mehr ausreichen sollten, müssten auch „weitergehende Einsatzmittel diskutiert werden“. Die Länder seien gefordert, „ihre Polizeien entsprechend auszustatten und auf die zunehmenden Herausforderungen vorzubereiten“. Der Schutz der Menschen in Uniform müsse an oberster Stelle stehen, unterstrich Teggatz.

Polizei befürchtet „Gewaltexzessen gegen Einsatzkräfte“

Er forderte die Anwendung der geplanten Strafverschärfung für Angriffe auf Einsatzkräfte noch vor der Silvesternacht. „Das kann so nicht weitergehen. Worthülsen oder politische Floskeln helfen meinen Kolleginnen und Kollegen nicht weiter. Es muss sich etwas ändern und das am besten sofort.“ In Deutschland würden täglich fast 300 Polizeibeamte Opfer von Gewalt, mahnte die DPolG.

Teggatz forderte am Wochenende genügend Staatsanwälte und Richter in den Bereitschaftsdienst zu versetzen, um im Falle von „Gewaltexzessen gegen Einsatzkräfte schnelle und harte Strafen“ verhängen zu können. Polizisten verdienten „höchsten Respekt und Anerkennung. Wer sie missachtet, missachtet unseren Staat“.

Linkspartei sieht Frankreich als Vorbild

Bereits in der vergangenen Woche hatte der Vorsitzende der konkurrierenden Gewerkschaft der Polizei, Jochen Kopelke, angesichts der geplanten Schülerproteste in Deutschland vor „jungen Krawallmigranten“ gewarnt, die „Bock auf Gewalt“ gegen Sicherheitsbeamte hätten (JF berichtete). Die Junge Union brachte sogar einen Einsatz der Bundeswehr ins Spiel (JF berichtete).

Dagegen hatte sich die Chefin der Linkspartei, Ines Schwerdtner, schützend vor die geplanten Demonstrationen gestellt. „Was in Frankreich funktioniert, die verschiedenen Bewegungen zu verbinden, müssen wir auch in Deutschland machen. Aber auf unserer eigenen Basis.“ Gleichwohl betonte sie in einem Interview mit dem Nachrichtensender ntv, Gewalt könne nicht der richtige Weg sein. (ng)