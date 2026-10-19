Grüne wollen Arabisch als zweite Fremdsprache fürs Abitur anerkennen

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MAINZ. Die Grünen in Rheinland-Pfalz haben gefordert, Herkunftssprachen wie Arabisch oder Ukrainisch künftig als zweite Fremdsprache für das Abitur anzuerkennen. Damit sollen vor allem Kinder aus Einwandererfamilien leichter von einer Realschule oder Gesamtschule in die gymnasiale Oberstufe wechseln können.

Fraktionschefin Katrin Eder begründete den Vorstoß gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mit den schlechteren Bildungschancen von Kindern aus Migrantenfamilien.

Diese besuchten seltener ein Gymnasium. Wenn ihnen ihre Muttersprache als zweite Fremdsprache angerechnet werde, könne das den Weg zum Abitur erleichtern. „Wenn jemand Englisch kann und zudem Arabisch oder Ukrainisch als Muttersprache hat, ist das auch eine Qualität, die man honorieren und wertschätzen sollte“, sagte Eder. Sie kündigte an, das Bildungsministerium zu einer entsprechenden Änderung drängen zu wollen.

Herkunftssprachen werden bereits anerkannt

Eine solche Möglichkeit gibt es in Rheinland-Pfalz allerdings schon heute. Wie das Bildungsministerium auf seiner Internetseite erläutert, können Schüler, die aus dem Ausland kommen und während der Sekundarstufe I in das deutsche Schulsystem einsteigen, ihre Herkunftssprache bereits als erste oder zweite Fremdsprache anerkennen lassen.

Davon haben insbesondere ukrainische Schüler Gebrauch gemacht. Nach Angaben des Landes bestanden im Schuljahr 2024/2025 insgesamt 341 Schüler eine entsprechende Feststellungsprüfung in Ukrainisch. Die Anerkennung ermöglichte ihnen den Zugang zur gymnasialen Oberstufe, ohne eine weitere Fremdsprache erlernen zu müssen.

Der Vorstoß der Grünen zielt damit auf eine weitergehende Anrechnung von Herkunftssprachen, insbesondere bei Kindern, die bereits in Deutschland zweisprachig aufwachsen. Nach welchen Maßstäben deren Sprachkenntnisse geprüft werden sollen, geht aus Eders bisher veröffentlichten Äußerungen nicht hervor.

Grüne verweisen auf soziale Herkunft

Die Grünen-Politikerin verwies zur Begründung auf die Pisa-Studie und den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Schulerfolg. Gerade Kinder aus Einwandererfamilien seien davon betroffen. Die Anerkennung ihrer Muttersprache könne diesen Zusammenhang zumindest teilweise abschwächen.

Nach den derzeitigen Regeln für die Oberstufe müssen Schüler für die allgemeine Hochschulreife Kenntnisse in zwei Fremdsprachen nachweisen. Wer vor dem Eintritt in die Oberstufe nicht mindestens vier Jahre lang eine zweite Fremdsprache belegt hat, muss dort grundsätzlich eine neue Fremdsprache beginnen.

Zuständig für eine mögliche Änderung ist das Bildungsministerium unter CDU-Ministerin Ute Eiling-Hütig. Ein konkreter Gesetzentwurf oder eine Entscheidung der Landesregierung zu dem Vorstoß liegt bislang nicht vor. (rr)