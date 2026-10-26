Grüne Landtagsvizepräsidentin zog als Lehrerin über AfD-freundliche Schüler her

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Die Gesetzeslage ist eindeutig: Das Grundgesetz, die Schulgesetze der Länder, der Beutelsbacher Konsens. Sie alle schreiben Lehrern eine besondere Verantwortung gegenüber ihren Schülern zu. Die politische Einstellung der Schüler darf nicht zu einer Andersbehandlung von Seiten der Lehrer führen. Das hat gute Gründe, schließlich sollen die Schutzbefohlenen nicht zu devoten Untertanen, sondern zu selbstständig denkenden Bürgern erzogen werden. Doch passiert das auch in der Praxis? Können sich Schüler in Deutschland ihre politische Meinung bilden und diese äußern, ohne mit Diskriminierung von Seiten der Lehrer rechnen zu müssen? Ein aktueller Fall wirft Zweifel auf.

Maya Tischler ist eine 30jährige Grünen-Abgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern. Bevor sie nach den diesjährigen Landtagswahlen in die Schweriner Staatskanzlei einzog, arbeitete Tischler in Ribnitz-Damgarten als Geschichtslehrerin. Bei der Landesdelegiertenkonferenz ihrer Partei im Mai vergangenen Jahres spricht Tischler über ihre Zeit als Lehrerin – und weckt Zweifel, wie sie es mit der politischen Neutralität gehalten hat.

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Empört über die eigenen Schüler

Über ihre eigenen Schüler sagte sie 2025 auf einem Grünen-Parteitag: „Liebe Freundinnen und Freunde, 80 Jahre nach der Befreiung vom nationalsozialistischen Gewaltregime ist Rassismus gerade bei uns im ländlichen Raum, und Ich lebe in Ribnitz-Damgarten, leider wieder salonfähig geworden und als Geschichtslehrerin an einer regionalen Schule, kämpfe ich jeden Tag, jeden Tag, von morgens bis nachmittags mit rassistischen, diskriminierenden und gewaltverherrlichenden Parolen.“

Sie habe aufgehört „zu zählen, wie viele AfD-Sticker wir leider in den Klassenräumen von den Stühlen wieder kratzen mussten“. Weiter sagte sie: „Es tat so gut, als ich vor wenigen Wochen das erste Mal wirklich sagen konnte ‘Ja, die AfD ist gesichert rechtsextrem‘ und keine Diskussionen mehr mit meinen Schülerinnen und Schüler führen musste.“

Es gebe viele Eltern, die „in AfD-Strukturen unterwegs“ seien. Bei einem Ausflug in die KZ-Gedenkstätte Ravensbrück sei es mit einigen Schülern zu heftigen Diskussionen gekommen, was das alles mit der AfD zu tun habe. „Ich habe es einfach satt“, ruft Tischler hörbar erregt ins Mikrophon.

AfD reagiert empört

Die gebürtige Berlinerin ist seit diesem Jahr nicht nur Landtagsabgeordnete für die Grünen, sondern auch stellvertretende Landtagspräsidentin. Ein Amt, das – genau wie der Lehrberuf – zu Überparteilichkeit und politischer Neutralität verpflichtet. Ob sie dieser Aufgabe gewissenhaft nachkommt, darf vorsichtig bezweifelt werden. Bereits vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hatte Tischler gesagt: „Wir unterstützen die Einleitung eines sorgfältig vorbereiteten AfD-Verbotsverfahrens.“

Der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, Thore Stein, sagte der JUNGEN FREIHEIT mit Blick auf die Äußerungen Tischlers, dass es im Landtagspräsidium inzwischen mindestens zwei Mitglieder gebe, „die keinen Hehl aus ihrer Verachtung gegenüber der AfD als politische Kraft machen“. Dass ausgerechnet Tischler zur Vizepräsidentin gewählt wurde, sei „der absolute Hohn für den Grundsatz der neutralen Amtsführung“, kritisierte Stein.