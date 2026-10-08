Grüne, CDU und SPD lassen AfD-Kandidaten geschlossen durchfallen

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STUTTGART. Der Landtag Baden-Württemberg hat lediglich einen AfD-Kandidaten in parlamentarische und landesnahe Gremien gewählt. Alle anderen erhielten bei allen Wahlgängen in der Plenarsitzung vom Mittwoch nicht genügend Stimmen.

Unter anderem wurde das Kuratorium der Landeszentrale für politische Bildung gewählt. Von den insgesamt 17 freien Plätzen stehen der AfD vier zu. Allerdings wurde keiner ihrer Kandidaten gewählt. Insgesamt hat die Fraktion im Landtag 35 Mitglieder, doch ihre Kandidaten erhielten zwischen 37 und 38 Stimmen. Wer aus den anderen Fraktionen für die vorgeschlagenen Abgeordneten stimmte, ist nicht bekannt, da die Wahl geheim war. Alle anderen Kandidaten der Fraktionen der Grünen, der CDU und der SPD wurden angenommen.

Das Kuratorium der Landeszentrale für politische Bildung soll sicherstellen, dass die Arbeit der Behörde überparteilich ist. Zudem muss die Gruppe zustimmen, wenn Arbeitsschwerpunkte gelegt werden sollen oder der Haushaltsplan aufgestellt werden soll. Da nicht alle Kandidaten nicht gewählt wurden, sitzen im Kuratorium statt 17 nur 13 Abgeordnete.

AfD bekommt nur einen Sitz dank Verhältniswahlrecht

Der einzige Sitz, der der AfD zugesprochen wurde, ist einer im Medienrat der Landesanstalt für Kommunikation. Dennis Klecker wurde jedoch nur gewählt, weil ein Verhältniswahlrecht bestand und alle 35 Fraktionsmitglieder für ihn stimmten. Die anderen drei Sitze entfielen mit 91 Stimmen auf den gemeinsamen Wahlvorschlag der Grünen und der CDU.

Ansonsten wurden alle Kandidaten der AfD für folgende Gremien nicht gewählt: Beirat des Linden-Museums Stuttgart, Rundfunkrat des Südwestrundfunks, Stiftungsrat des Zentrums für Kunst und Medien Karlsruhe, Parlamentarisches Kontrollgremium, Verwaltungsrat des Württembergischen Staatstheaters, Verwaltungsrat des Badischen Staatstheaters, Aufsichtsrat der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH, Kuratorium der Staatlichen Toto-Lotto GmbH sowie der Oberrheinrat.

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Martin Rothweiler bezeichnete den Vorgang als „Eskalation“. Die „Altparteien“ hätten „unsere AfD gerade komplett isoliert!“ Er beklagte: „Als Fraktionschef frage ich offen: Geht man so mit der stärksten Oppositionsfraktion um? Vielleicht sollte Herr Klingbeil sich mal hierzu äußern, wenn er das nächste Mal jammert, dass der SPD-Kandidat in Sachsen-Anhalt als Landtagsvizepräsident durchgefallen ist?“

Eskalation im Landtag hier in Baden-Württemberg: Die Altparteien haben unsere AfD gerade komplett isoliert! Kein AfD-Vertreter im Rundfunk-Rat, keiner im Parlamentarischen Kontrollgremium, keiner im Kuratorium für die Landeszentrale für politische Bildung.

Als Fraktionschef frage ich offen: Geht man so mit der stärksten Oppositionsfraktion um? Vielleicht sollte Herr Klingbeil sich mal hierzu äußern, wenn er das nächste Mal jammert, dass der SPD-Kandidat in Sachsen-Anhalt als Landtagsvizepräsident durchgefallen ist? — Martin Rothweiler MdL (@MRothweilerAfD) October 8, 2026

(mas)