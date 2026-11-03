Großrazzia gegen Linksextreme in vier Bundesländern

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ZWICKAU. Die Polizei hat am Dienstagmorgen in vier Bundesländern eine großangelegte Razzia gegen das linksextreme „Kollektiv Zwickau“ durchgeführt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Dresden und des Landeskriminalamtes Sachsen stehen zwölf Männer im Alter zwischen 18 und 37 Jahren im Verdacht, eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben. Rund 20 Wohnungen wurden durchsucht. Gegen mehrere Beschuldigte liegen bereits Haftbefehle vor.

Die Durchsuchungen fanden in Sachsen, Thüringen, Bremen und Hamburg statt. Betroffen waren unter anderem Wohnungen in Zwickau, Dresden, Leipzig und Saalfeld.

Die Ermittler werfen den Beschuldigten vor, sich zusammengeschlossen zu haben, um ihre politischen Ziele mit Gewalt durchzusetzen. Dabei soll es in den vergangenen Jahren zu Angriffen auf politische Gegner gekommen sein. In mindestens einem Fall sollen Schlagstöcke und Pfefferspray eingesetzt worden sein. Die Ermittlungen führt die Staatsanwaltschaft Dresden gemeinsam mit dem Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum des sächsischen Landeskriminalamtes. Nach Informationen der Bild war insbesondere die Sonderkommission Linksextremismus (Soko LinX) an dem Einsatz beteiligt. Die Beamten suchen nach Beweismitteln, darunter Mobiltelefone und elektronische Datenträger. Ermittelt wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Raubes und schweren Landfriedensbruchs.

Für Frieden, Freiheit und Souveränität ‼️ #Montagsdemo in Zwickau.

#RausaufdieStraße https://t.co/CTj9kKW1BN — Lexa 🇩🇪 (@rebew_lexa) November 2, 2026

Verfassungsschutz beobachtet kommunistische Gruppierung

Das „Kollektiv Zwickau“ ist den Sicherheitsbehörden bereits seit Jahren bekannt. Der sächsische Verfassungsschutz stuft die Gruppe als dogmatisch linksextremistisch ein und ordnet sie dem bundesweiten marxistisch-leninistischen Zusammenschluss „Rote Jugend Deutschland“ zu. Die Gruppierung ist seit mindestens 2020 im Internet aktiv und umfasst nach Erkenntnissen des Nachrichtendienstes rund 15 Personen.

Zu ihren Erkennungszeichen gehören Hammer und Sichel, der rote Sowjetstern und die geballte Faust. Mit dem Gruß „Rotfront“ bekennt sich die Gruppe zur kommunistischen Bewegung. Nach Einschätzung des Verfassungsschutzes strebt sie den Aufbau einer revolutionären kommunistischen Partei an, die an die Stelle der parlamentarischen Demokratie treten soll. Dabei versucht das Kollektiv insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene für seine Ziele zu gewinnen.

Bereits im Februar 2025 hatte es Durchsuchungen im Umfeld der Gruppierung gegeben. Anschließend stellte der Verfassungsschutz einen deutlichen Rückgang ihrer öffentlichen Aktivitäten fest. In den sozialen Medien solidarisierte sich das Kollektiv unterdessen mit dem in Ungarn wegen eines gewaltsamen Angriffs verurteilten Linksextremisten Simeon T. Die neuerlichen Durchsuchungen zeigen, dass die Ermittlungen gegen die mutmaßlichen Mitglieder der Gruppe trotz der früheren Polizeimaßnahmen weitergeführt wurden. (rr)