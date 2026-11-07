GEZ startet Jagd auf Millionen mögliche Nichtzahler

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KÖLN. Der Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio hat einen bundesweiten Abgleich der Meldedaten von rund 73 Millionen volljährigen Einwohnern angekündigt. Von Sonntag an soll überprüft werden, ob für sämtliche beitragspflichtigen Wohnungen in Deutschland Rundfunkbeitrag gezahlt wird. Wer sich bislang nicht angemeldet hat, muss mit Nachforderungen rechnen. Auch Bürger, deren Wohnung bereits ordnungsgemäß angemeldet ist, können Post vom Beitragsservice erhalten.

Die Einwohnermeldeämter übermitteln dem Beitragsservice unter anderem Namen, Geburtsdaten, Familienstand, Anschriften und Einzugsdaten sämtlicher Erwachsener. Wegen der gewaltigen Datenmenge dauert die Übermittlung voraussichtlich bis zum 8. Dezember.

Anschließend werden die Angaben mit den vorhandenen Beitragskonten abgeglichen. Ein Widerspruch gegen die Datenweitergabe ist gesetzlich ausgeschlossen. Wer keiner bereits angemeldeten Wohnung zugeordnet werden kann, erhält nach Angaben des Beitragsservice voraussichtlich ab dem 14. Dezember ein Schreiben. Die Empfänger sollen erklären, ob für ihre Wohnung bereits jemand bezahlt. Ist das der Fall, genügt die Beitragsnummer des zahlenden Mitbewohners. Die übermittelten Daten der angeschriebenen Person werden dann nach Angaben des Beitragsservice gelöscht. Bleibt eine Antwort auch nach einer Erinnerung aus, erfolgt dagegen eine automatische Anmeldung.

Nachzahlungen bis zurück ins Jahr 2024 möglich

Für bislang nicht angemeldete Wohnungen kann die Angelegenheit teuer werden. Der Beitragsservice verlangt den Rundfunkbeitrag grundsätzlich rückwirkend ab dem Einzugsdatum, beim diesjährigen Datenabgleich allerdings frühestens ab dem 1. Januar 2024. Bei derzeit 18,36 Euro monatlich können sich so mehrere Hundert Euro ansammeln. Wer anschließend nicht zahlt, muss mit einem Festsetzungsbescheid, Mahnungen und schließlich Vollstreckungsmaßnahmen rechnen.

Es ist bereits die vierte bundesweite Datenkontrolle dieser Art. Vergleichbare Aktionen fanden 2013, 2018 und 2022 statt. Der bisher letzte Abgleich führte nach offiziellen Angaben dazu, dass rund 900.000 zusätzliche Wohnungen in den Datenbestand aufgenommen wurden. Allerdings bedeutet eine solche Anmeldung nicht zwangsläufig, dass tatsächlich eine Beitragspflicht besteht. Ein Teil der automatisch angelegten Konten musste später wieder gelöscht werden.

Als Grund für die regelmäßigen Kontrollen nennt der Beitragsservice insbesondere Veränderungen in Wohngemeinschaften und Haushalten. Zieht beispielsweise nach einer Trennung der bisherige Beitragszahler aus und meldet sich niemand neu an, kann die Wohnung zunächst ohne Beitragskonto bleiben. Der gesetzlich alle vier Jahre vorgesehene Datenabgleich soll solche Fälle aufdecken. Wer Anspruch auf eine Befreiung oder Ermäßigung hat, kann diese unter bestimmten Voraussetzungen noch bis zu drei Jahre rückwirkend beantragen. (rr)