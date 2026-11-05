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Lokstedt: Getötete Frau in Hamburg: Gambischer Tatverdächtiger soll „psychische Erkrankung“ haben

Lokstedt: Getötete Frau in Hamburg: Gambischer Tatverdächtiger soll „psychische Erkrankung“ haben

Lokstedt: Getötete Frau in Hamburg: Gambischer Tatverdächtiger soll „psychische Erkrankung“ haben

Ein Streifenwagen steht vor dem Wohnhaus, in dem sich der Einsatzort befindet. In einer Wohnung in Hamburg ist am Nachmittag die Leiche einer Frau gefunden worden. Die Polizei hat einen gambischen Tatverdächtigen festgenommen, hieß es vom Lagezentrum der Polizei. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen.
Ein Streifenwagen steht vor dem Wohnhaus, in dem sich der Einsatzort befindet. In einer Wohnung in Hamburg ist am Nachmittag die Leiche einer Frau gefunden worden. Die Polizei hat einen gambischen Tatverdächtigen festgenommen, hieß es vom Lagezentrum der Polizei. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen.
Streifenwagen vor dem Tatort: Hier soll ein Gambier eine 70jährige Frau getötet haben. Foto: picture alliance/dpa | Jonas Walzberg
Lokstedt
 

Getötete Frau in Hamburg: Gambischer Tatverdächtiger soll „psychische Erkrankung“ haben

Ein Gambier soll in Hamburg eine 70 Jahre alte Frau ermordet haben. Die Polizei ermittelt unter Hochdruck, doch am Ende könnte der Tatverdächtige glimpflich davonkommen. Nach JF-Recherchen soll es Hinweise auf eine „psychische Erkrankung“ geben.
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HAMBURG. Der 27jährige Gambier, der in Hamburg-Lokstedt eine 70 Jahre alte Frau getötet haben soll, hat laut Hinweisen des Landeskriminalamts „eine psychische Erkrankung“, wie die JUNGE FREIHEIT auf Anfrage von der Polizei erfuhr. Gegen den gambischen Staatsbürger erließ eine Haftrichterin am Mittwoch Haftbefehl „wegen des dringenden Verdachts des Totschlags“.

Eine Enthauptung der Frau, wie sie in einigen Medien kolportiert wurde, dementierte ein Polizeisprecher gegenüber der JF. „Darüber hinaus liegen Erkenntnisse vor, wonach die Geschädigte und der Tatverdächtige in einem Bekanntschaftsverhältnis zueinander standen.“

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Gambischer Tatverdächtiger führte Ermittler zur Frauenleiche

Welchen Aufenthaltsstatus der Gambier hat, wie er die Frau getötet haben soll und was das Tatmotiv war, konnte die Polizei mit Verweis auf den frühen Stand der „laufenden Ermittlungen“ nicht mitteilen. „Die gemeinsamen Ermittlungen der Mordkommission und der Abteilung für Kapitaldelikte bei der Staatsanwaltschaft dauern an“, betonte ein Sprecher.

Der gambische mutmaßliche Täter hatte am Dienstagnachmittag zunächst das Polizeikommissariat 23 aufgesucht, um eine Körperverletzung anzuzeigen. Anschließend führte er die Beamten zu einem nahegelegenen Mehrfamilienhaus im Grandweg. Dort fanden die Einsatzkräfte in einer Wohnung den Leichnam der 70jährigen. Daraufhin nahm die Polizei den Gambier fest. (rsz)

Streifenwagen vor dem Tatort: Hier soll ein Gambier eine 70jährige Frau getötet haben. Foto: picture alliance/dpa | Jonas Walzberg
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