Gericht macht klar: Gute Integration schützt nicht vor Abschiebung

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KÖLN. Das Verwaltungsgericht Köln hat die Abschiebung einer siebenköpfigen Familie aus Sri Lanka trotz ihrer Integration und des Schulbesuchs der Kinder für rechtmäßig erklärt. Weder eine langjährige Beschäftigung noch gute Deutschkenntnisse begründeten automatisch einen Anspruch auf Aufenthalt in Deutschland, stellten die Richter in ihrem Beschluss fest. Die Familie sei nach mehreren erfolglosen Asylverfahren seit Jahren vollziehbar ausreisepflichtig.

Die Eltern waren 2018 mit drei Kindern und einem Visum für einen Kurzaufenthalt nach Deutschland gekommen. Der Vater wurde zunächst medizinisch behandelt, anschließend stellte die Familie Asylanträge.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) lehnte diese ab. Die Entscheidungen wurden in mehreren Gerichtsverfahren bestätigt. Zwei weitere Kinder kamen während des Aufenthalts in Deutschland zur Welt. Trotzdem reiste die Familie nicht freiwillig aus. Nach Angaben des Gerichts legte sie der Ausländerbehörde auch keine gültigen Pässe vor, obwohl sie dazu verpflichtet war. Deshalb konnte die Abschiebung zunächst nicht durchgeführt werden. Während dieser Zeit wurde die Familie geduldet. Die Eltern gingen arbeiten, die Kinder besuchten die Schule.

Gericht sieht keinen Anspruch auf Bleiberecht

Inzwischen liegen die erforderlichen Reisedokumente vor. Die Ausländerbehörde Leverkusen ordnete deshalb die Abschiebung an. Dagegen stellte die Familie einen Eilantrag und argumentierte, eine Rückführung nach acht Jahren in Deutschland sei angesichts ihrer Integration rechtswidrig.

Das Verwaltungsgericht widersprach. Das Aufenthaltsgesetz sehe für abgelehnte Asylbewerber kein allgemeines Bleiberecht aufgrund guter Integration oder einer Beschäftigung vor. Zwar gebe es besondere gesetzliche Möglichkeiten, nach einem gescheiterten Asylverfahren einen Aufenthaltstitel zu erhalten. Die Voraussetzungen seien im vorliegenden Fall jedoch nicht erfüllt. Auch aus der langjährigen Duldung habe die Familie kein Vertrauen auf einen dauerhaften Aufenthalt ableiten dürfen.

Der bevorstehende Schulabschluss zweier Kinder ändere daran nichts. Die Ausländerbehörde gewähre nach ihrer vom Gericht gebilligten Verwaltungspraxis frühestens drei Monate vor einem Abschluss Abschiebungsschutz. Dieser Zeitraum sei bei beiden Kindern noch nicht erreicht. Auch noch nicht abgeschlossene Petitionsverfahren begründeten keinen Anspruch darauf, die Abschiebung auszusetzen.

Vater und Tochter bereits abgeschoben

Während das Gericht noch über den Eilantrag entschied, begann die Ausländerbehörde am Freitagmorgen mit der Rückführung. Wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet, wurden der Vater und seine 19 Jahre alte Tochter Ramla nach Sri Lanka geflogen. Dort kamen sie zunächst bei Verwandten unter.

Die Mutter und die vier minderjährigen Kinder blieben dagegen vorerst in Deutschland. Der 15 Jahre alte Sohn Ruhaim hatte sich nach einer Klassenfahrt in Kirchenasyl begeben und stand deshalb für die geplante Abschiebung nicht zur Verfügung. Die Ausländerbehörde brach daraufhin die Rückführung der übrigen Familienmitglieder ab.

Auch eine vorübergehende Trennung der Familie hatte das Gericht ausdrücklich geprüft. Die Richter hielten sie unter den konkreten Umständen für zumutbar, da die minderjährigen Kinder bei ihrer Mutter bleiben könnten. Zudem bestehe bereits am folgenden Dienstag eine weitere Möglichkeit zur Ausreise. Der Beschluss ist unanfechtbar.

Härtefallkommission wollte Familie behalten

Die Abschiebung hat in Leverkusen und Köln Proteste ausgelöst. Die nordrhein-westfälische Härtefallkommission hatte sich zuvor für ein Bleiberecht der Familie ausgesprochen. Auch Lehrer und Mitschüler hatten sich für ihren Verbleib eingesetzt. Bereits im Juni demonstrierten mehr als 100 Schüler und Lehrer für die Familie.

Die Stadt Leverkusen verwies auf die rechtskräftigen Gerichtsentscheidungen. Die Ausländerbehörde sei an die geltende Rechtslage gebunden. Vertreter der Grünen und des Flüchtlingsrats kritisierten dagegen insbesondere die Trennung der Familienmitglieder.

Nach Angaben des Verwaltungsgerichts steht aufgrund der abgeschlossenen Asylverfahren fest, dass der Familie weder wegen politischer Verfolgung noch wegen einer drohenden existenziellen Notlage bei einer Rückkehr Schutz zusteht. Mit seinem Beschluss vom 16. Oktober hat das Gericht auch den jüngsten Versuch zurückgewiesen, die Abschiebung gerichtlich aufzuhalten. (rr)