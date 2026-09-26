Gericht kippte Deepfake-Verdacht – nun spricht Fernandes im Landtag als Expertin

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DÜSSELDORF. Die Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes soll am kommenden Donnerstag als Sachverständige im nordrhein-westfälischen Landtag auftreten. Der Ausschuss für Kultur und Medien beschäftigt sich am 1. Oktober mit digitaler Gewalt und sogenannten Deepfakes.

Fernandes gehört neben Vertretern der Landesanstalt für Medien, der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen und der Organisation HateAid zu den geladenen Sachverständigen.

Grundlage der Anhörung ist unter anderem ein Antrag der SPD-Fraktion, die strengere Regeln gegen digitale Gewalt, stärkere Anlaufstellen für Betroffene und eine stärkere Verantwortung der Internetplattformen fordert. SPD-Fraktionschef Jochen Ott bezeichnete digitale Gewalt als „Pest des 21. Jahrhunderts“. Besonders häufig betroffen seien Frauen, Kinder, Jugendliche und queere Menschen. Es müsse darüber gesprochen werden, „wie wir digitale Gewalt verhindern, konsequent bekämpfen und Betroffene besser schützen können“.

Gericht untersagte Deepfake-Verdacht gegen Ulmen

Politische Aufmerksamkeit erhielt das Thema vor allem durch die Vorwürfe von Fernandes gegen ihren früheren Ehemann Christian Ulmen. Im März hatte der Spiegel unter der Überschrift „Du hast mich virtuell vergewaltigt“ über den Fall berichtet. Fernandes wirft Ulmen unter anderem vor, in ihrem Namen Fake-Profile betrieben und darüber pornografische Darstellungen verbreitet zu haben. Ulmen weist zentrale Vorwürfe zurück.

In der anschließenden Berichterstattung entstand allerdings vielfach der Eindruck, Fernandes beschuldige ihren Ex-Mann auch, pornografische Deepfake-Videos von ihr hergestellt oder verbreitet zu haben. Mehrere Medien mussten entsprechende Darstellungen später korrigieren.

Im Juni griff schließlich das Hanseatische Oberlandesgericht ein. Es untersagte dem Magazin, den Verdacht zu erwecken, Ulmen habe Deepfake-Videos von Fernandes hergestellt oder verbreitet (die JF berichtete). Nach Auffassung des Gerichts fehlte dafür der notwendige Mindestbestand an Beweistatsachen. Weder aus einer eidesstattlichen Versicherung von Fernandes noch aus ihrer Strafanzeige ergebe sich ein entsprechender Vorwurf.

Deepfakes wurden dennoch zum Politikum

Dennoch wurde gerade der Fall Fernandes zum politischen Ausgangspunkt einer breiten Debatte über Deepfake-Pornografie. Auch ARD und WDR hatten zunächst gemeldet, Ulmen werde die Verbreitung entsprechender Deepfakes vorgeworfen, und ihre Berichte anschließend korrigiert.

Nun soll ausgerechnet Fernandes im Düsseldorfer Landtag über „Digitale Gewalt und Deep Fakes im Netz“ sprechen. Die öffentliche Anhörung beginnt am 1. Oktober um 15.30 Uhr und wird vom Landtag im Internet übertragen. (rr)