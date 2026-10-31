„GenZ“-Demonstrationen werden deutschlandweit zum Reinfall

Anzeige

BERLIN/KÖLN/HAMBURG/STUTTGART. Die mit Spannung erwarteten sogenannten Schülerproteste haben sich bundesweit als Reinfall entpuppt. In allen größeren Städten kamen teilweise deutlich weniger Teilnehmer als angekündigt. In Berlin kamen rund 5.000 Demonstranten zusammen und skandierten propalästinensische Slogans und forderten ein AfD-Verbot. Auch die Politik der Bundesregierung sowie eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht wurden kritisiert.

Am Brandenburger Tor ist noch nicht viel los!

Die Gen-Z-Protestler schlafen wohl noch!

Die kommen erst, wenn es dunkel ist! https://t.co/cud4zVmose — 🇩🇪LilitThyra🩶 (@LilitThyra) October 31, 2026

In München versammelten sich nach ersten Angaben rund 1.800 Personen. In Stuttgart nahmen etwa 2.500 Personen teil. In Frankfurt am Main zählten die Sicherheitskräfte zuletzt etwa 8.000 Demonstranten. In Köln wurde die Demonstration von der Polizei aufgelöst und blieb weit unter den erwarteten Teilnehmerzahlen von 15.000. Mehrere Hundert bis einige wenige Tausend Menschen versammelten sich zudem in Dresden, Leipzig, Chemnitz, Mainz, Nürnberg, Erfurt, Magdeburg, Freiburg und Rostock. Die Veranstalter gaben dabei oft deutlich höhere Zahlen an als die Polizei.

Gen Z Demo in Hamburg Am Steindamm wird Absperrmaterial aufgetürmt und in Brand gesetzt. Fotos: Lenthe Medien https://t.co/ynvwCRl7Co — HHCrime+News (@CrimeNewsHH) October 31, 2026

Geschäftsinhaber verbarrikadieren Ladenfronten

Vereinzelt kam es dabei zur Zündung von Pyrotechnik und Angriffen auf Polizisten. In Hannover wurde eine Frau durch einen Böllerwurf verletzt, in Hamburg wurden einige Barrikaden angezündet und Polizisten mit Gegenständen attackiert, die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Die Polizei war in vielen Städten mit einem Großaufgebot vor Ort. Die befürchteten großangelegten Krawalle wie in Frankreich blieben bis zum frühen Abend allerdings überall aus.

In vielen Großstädten hatten zuvor Ladenbesitzer in den Innenstädten ihre Räumlichkeiten mit Sperrholzplatten abgesichert, um Plünderungen zu verhindern. Polizeigewerkschaften und Sicherheitskräfte hatten in den vergangenen Tagen immer wieder gewarnt, die Proteste könnten von Linksextremen und gewalttätigen Migrantengruppen unterwandert werden (JF berichtete).

Die Händler am Kudamm bereiten sich, im besten Deutschland aller Zeiten, auf friedliche #Schülerproteste vor. #GenZregelt https://t.co/T0rvahFVDY — Tilo@G 🇩🇪 (@TiloatHome) October 31, 2026

Vor allem die undurchsichtige Organisation der „GenZ regelt“-Gruppierung, die vor allem in den sozialen Medien zu Protesten aufgerufen hatte, war zuletzt in die Kritik geraten. So distanzierte sich die Bundesschülerkonferenz von den Demonstrationen und kündigte für Ende November eigene Kundgebungen an. Als Grund gab die Organisation an, es sei nicht ersichtlich, wer überhaupt hinter „GenZ regelt“ steht. Von Gewalt und Extremismus distanzierte sie sich ausdrücklich. (ho)