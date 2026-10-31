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Tausende Polizisten im Einsatz: „GenZ“-Demonstrationen werden deutschlandweit zum Reinfall

Tausende Polizisten im Einsatz: „GenZ“-Demonstrationen werden deutschlandweit zum Reinfall

Tausende Polizisten im Einsatz: „GenZ“-Demonstrationen werden deutschlandweit zum Reinfall

Der Demonstrationszug zieht mit Bannern mit der Aufschrift "Gen Z regelt das!" und "Gen Z Regelt - Zeit für Widerstand" durch die Innenstadt. Die Initiative „Gen Z regelt“ hatte für den 31. Oktober zu Protesten in rund 30 Städten aufgerufen. Sie setzt sich unter anderem für mehr Klimaschutz, Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten und gegen die Wehrpflicht ein.
Der Demonstrationszug zieht mit Bannern mit der Aufschrift "Gen Z regelt das!" und "Gen Z Regelt - Zeit für Widerstand" durch die Innenstadt. Die Initiative „Gen Z regelt“ hatte für den 31. Oktober zu Protesten in rund 30 Städten aufgerufen. Sie setzt sich unter anderem für mehr Klimaschutz, Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten und gegen die Wehrpflicht ein.
Demonstration in Freiburg: Statt Schülern kamen oft Linke und Antifa-Anhänger. Foto: picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth
Tausende Polizisten im Einsatz
 

„GenZ“-Demonstrationen werden deutschlandweit zum Reinfall

Hunderttausende waren angekündigt, doch nur ein paar Tausend kamen. Die sogenannten „GenZ“-Demonstrationen haben deutschlandweit bis zum frühen Abend bedeutend weniger Teilnehmer angezogen als vorhergesagt. Statt Schülern kamen oft vor allem propalästinensische Linke und Ältere.
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BERLIN/KÖLN/HAMBURG/STUTTGART. Die mit Spannung erwarteten sogenannten Schülerproteste haben sich bundesweit als Reinfall entpuppt. In allen größeren Städten kamen teilweise deutlich weniger Teilnehmer als angekündigt. In Berlin kamen rund 5.000 Demonstranten zusammen und skandierten propalästinensische Slogans und forderten ein AfD-Verbot. Auch die Politik der Bundesregierung sowie eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht wurden kritisiert.

In München versammelten sich nach ersten Angaben rund 1.800 Personen. In Stuttgart nahmen etwa 2.500 Personen teil. In Frankfurt am Main zählten die Sicherheitskräfte zuletzt etwa 8.000 Demonstranten. In Köln wurde die Demonstration von der Polizei aufgelöst und blieb weit unter den erwarteten Teilnehmerzahlen von 15.000. Mehrere Hundert bis einige wenige Tausend Menschen versammelten sich zudem in Dresden, Leipzig, Chemnitz, Mainz, Nürnberg, Erfurt, Magdeburg, Freiburg und Rostock. Die Veranstalter gaben dabei oft deutlich höhere Zahlen an als die Polizei.

Geschäftsinhaber verbarrikadieren Ladenfronten

Vereinzelt kam es dabei zur Zündung von Pyrotechnik und Angriffen auf Polizisten. In Hannover wurde eine Frau durch einen Böllerwurf verletzt, in Hamburg wurden einige Barrikaden angezündet und Polizisten mit Gegenständen attackiert, die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Die Polizei war in vielen Städten mit einem Großaufgebot vor Ort. Die befürchteten großangelegten Krawalle wie in Frankreich blieben bis zum frühen Abend allerdings überall aus.

In vielen Großstädten hatten zuvor Ladenbesitzer in den Innenstädten ihre Räumlichkeiten mit Sperrholzplatten abgesichert, um Plünderungen zu verhindern. Polizeigewerkschaften und Sicherheitskräfte hatten in den vergangenen Tagen immer wieder gewarnt, die Proteste könnten von Linksextremen und gewalttätigen Migrantengruppen unterwandert werden (JF berichtete).

Vor allem die undurchsichtige Organisation der „GenZ regelt“-Gruppierung, die vor allem in den sozialen Medien zu Protesten aufgerufen hatte, war zuletzt in die Kritik geraten. So distanzierte sich die Bundesschülerkonferenz von den Demonstrationen und kündigte für Ende November eigene Kundgebungen an. Als Grund gab die Organisation an, es sei nicht ersichtlich, wer überhaupt hinter „GenZ regelt“ steht. Von Gewalt und Extremismus distanzierte sie sich ausdrücklich. (ho)

Demonstration in Freiburg: Statt Schülern kamen oft Linke und Antifa-Anhänger. Foto: picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth
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