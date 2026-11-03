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JF-Exklusiv: „Genossenfilz“: Wie eine SPD-nahe Agentur in Brandenburg Millionen scheffelt

JF-Exklusiv: „Genossenfilz“: Wie eine SPD-nahe Agentur in Brandenburg Millionen scheffelt

JF-Exklusiv: „Genossenfilz“: Wie eine SPD-nahe Agentur in Brandenburg Millionen scheffelt

Es regnet Geld: Medienlabor-Geschäftsführer Daniel Wetzel und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) vor Schloss Cecilienhof.
Es regnet Geld: Medienlabor-Geschäftsführer Daniel Wetzel und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) vor Schloss Cecilienhof.
Es regnet Geld: Medienlabor-Geschäftsführer Daniel Wetzel und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) vor Schloss Cecilienhof. Fotos: picture alliance (3) / imageBROKER | Franzel Drepper, dpa | Frank Hammerschmidt, dpa | Thalia Engel. Zusammengefügt mit KI
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„Genossenfilz“: Wie eine SPD-nahe Agentur in Brandenburg Millionen scheffelt

Am Geldregen der Brandenburger SPD-Regierung für eine Werbeagentur ist vieles fragwürdig. Nur eines nicht: Die Nähe der Firma zur Partei von Ministerpräsident Woidke. Eine JF-Recherche über Millionen Euro Steuergeld, vernichtete Unterlagen und Gefälligkeiten.

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Es regnet Geld: Medienlabor-Geschäftsführer Daniel Wetzel und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) vor Schloss Cecilienhof. Fotos: picture alliance (3) / imageBROKER | Franzel Drepper, dpa | Frank Hammerschmidt, dpa | Thalia Engel. Zusammengefügt mit KI
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