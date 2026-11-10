Gauland bereits dreimal wegen Krebserkrankung operiert

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BERLIN. Bereits „seit Anfang des vergangenen Jahres“ ist der AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland an Krebs erkrankt. Das teilte dessen Büroleiter Marco Wall auf Anfrage von Tag24 mit. Deshalb könne er „gesundheitsbedingt nur eingeschränkt an den Sitzungen des Deutschen Bundestages teilnehmen“. Gauland ist mit 85 Jahren der älteste Abgeordnete.

Außerdem sei der frühere Parteichef bereits dreimal operiert worden und müsse sich immer noch einer Chemotherapie unterziehen. Trotzdem arbeite Gauland von zu Hause. Seine Teilnahme an Sitzungen hänge davon ab, wie gut die Behandlung verlaufe.

Das letzte Foto im Bundestag entstand am 9. Juli. 14 Tage zuvor hatte er in einer Aktuellen Stunde zum Ukraine-Krieg eine Rede gehalten. Darin sagte er unter anderem: „Wenn die Ukraine weiterkämpfen will, ist das ihr gutes Recht, doch nicht unsere Sache.“

Gauland stimmte 47 Mal ab

Nach der Sommerpause sah man Gauland so gut wie nicht mehr im Parlament. Laut einer „Tag24“-Auswertung nahm er seit Beginn der aktuellen Legislaturperiode an 47 von 85 namentlichen Abstimmungen teil. 38 Mal fehlte er. Zwischen dem 24. September und dem 15. Oktober nahm Gauland demnach an keiner der 17 namentlichen Abstimmungen teil.

Kurz danach trat der Politiker allerdings wieder öffentlich auf. Vor gut zwei Wochen, am 26. Oktober, diskutierte er im Bürgergarten Stollberg im Erzgebirge mit dem früheren SPD-Politiker Thilo Sarrazin über die deutsche Ostpolitik. Dies sei sein erster öffentlicher Termin seit längerer Zeit gewesen, teilte sein Büroleiter mit. Wegen der Nähe zu seinem Chemnitzer Wahlkreis und des Themas „Umgang mit Russland in Zeiten des Ukrainekonflikts“ habe er die Strapazen dafür auf sich genommen.

Im Oktober vergangenen Jahres stellte Alexander Gauland seine Autobiographie „DDR, CDU, AfD – Ein wider Willen politisch bewegtes Leben“ (hier bestellen) in der Bibliothek des Konservatismus vor (JF berichtete). Bei der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 gewann Gauland seinen Wahlkreis im sächsischen Chemnitz mit 32,2 Prozent der Erststimmen und zog erneut in den Bundestag ein. Um diese Zeit muss er die Krebsdiagnose erhalten haben. (fh)