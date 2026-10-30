Gauck will Berliner Linke regieren lassen

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BERLIN. Altbundespräsident Joachim Gauck hat sich trotz erheblicher Bedenken gegen die Berliner Linkspartei (die JF berichtete) dafür ausgesprochen, Rot-Grün-Rot eine Regierungsbildung zu ermöglichen. „Es ist nicht die Regierung, die ich mir wünsche“, sagte der 86jährige am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“.

Dennoch müsse das Ergebnis der Abgeordnetenhauswahl respektiert werden. Die Linke habe mit sozialen Themen gewonnen und von den Wählern einen klaren Regierungsauftrag erhalten. Besonders kritisch äußerte sich Gauck über die Entwicklung der Berliner Linkspartei und den Einfluss neuer Mitglieder aus dem palästinensischen Milieu.

Die zunehmende Radikalisierung und die Kontakte Parteimitglieder in extremistische Kreise bezeichnete er als „sehr heikel“. Er fühle sich angesichts dieser Entwicklung „sehr unwohl“. Allerdings bezweifle er, dass sich ohne die Linke eine stabile Regierungsmehrheit bilden lasse. Deshalb müsse man der Partei zunächst Gelegenheit geben, ihre Regierungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Zur Sprache kamen auch die jüngsten Enthüllungen über Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp. Durch versehentlich an den Spiegel übermittelte interne Anmerkungen war bekanntgeworden, dass die Politikerin Angst vor Personen aus einem Hamas-nahen Umfeld hat, zu denen einzelne Mitglieder ihrer Partei Kontakte pflegen. Eralp hatte geschrieben, sie könne sich und ihre Familie durch öffentliche Äußerungen über diese Personen nicht in Gefahr bringen.

Gauck kritisiert Haltung der Linken zur Polizei

Für die Sorgen der möglichen künftigen Regierenden Bürgermeisterin hatte Gauck einen deutlichen Ratschlag. Sie müsse eine Politik betreiben, die solche Ängste verringere, und dürfe die Sicherheitsbehörden nicht verächtlich machen. Das Herabblicken auf Polizei und Sicherheitsorgane bezeichnete er als „altlinken Quatsch“. Davon müsse sich Eralp verabschieden, andernfalls könnten ihre Ängste noch wachsen.

Auch der Journalist Paul Ronzheimer äußerte sich kritisch über die Vorgänge innerhalb der Berliner Linken. Die bekanntgewordenen Äußerungen Eralps müssten für die SPD ein Warnsignal sein. Er verwies darauf, dass es auch andere politische Mehrheiten geben könnte, und beklagte die Zurückhaltung der SPD-Bundesspitze in der Berliner Regierungsfrage.

Gauck hielt dagegen, dass ein Ausschluss der Linken auch innerhalb von SPD und Grünen erhebliche Konflikte auslösen könnte. Zudem sei keineswegs sicher, ob eine andere Koalition über eine verlässliche parlamentarische Mehrheit verfügen würde. Für ihn gebe deshalb zunächst das Wahlergebnis die Richtung vor, auch wenn ihm eine Regierung unter Führung der Linken persönlich nicht gefalle.

Merz soll sich Schröder zum Vorbild nehmen

Deutlich kritisierte der Altbundespräsident auch die schwarz-rote Bundesregierung. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und seine Koalitionspartner müssten endlich den Mut zu unpopulären Reformen aufbringen. Stattdessen seien Union und SPD mit parteiinternen Auseinandersetzungen und Identitätsproblemen beschäftigt. „Politiker mit Mut kommen selten vor“, beklagte Gauck.

Als Vorbild nannte er ausgerechnet den früheren SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder. Dieser habe mit seiner Agenda-Politik trotz erheblicher Widerstände aus der eigenen Partei weitreichende Veränderungen durchgesetzt. Einen solchen Reformwillen vermisse er heute. Deutschland müsse seinen Wirtschaftsstandort sichern und den Sozialstaat langfristig finanzierbar halten. „Wir können keinen Sozialstaat, wie wir ihn haben, weiter finanzieren, wenn die Wirtschaft schwächelt“, warnte Gauck.

Die notwendigen Entscheidungen dürften nicht aus Angst vor unzufriedenen Wählern immer weiter aufgeschoben werden. Wenn Fachleute und wissenschaftliche Gremien ausreichend Grundlagen für Reformen geliefert hätten, müsse die Regierung auch handeln. Gleichzeitig nahm Gauck die jüngere Generation in die Pflicht. Ihre Sorgen über die Rentenpolitik und den Zustand des Bildungssystems seien berechtigt. Gesellschaftlicher Fortschritt könne aber nicht allein von der Politik erwartet werden. Auch die Bürger müssten bereit sein, selbst Verantwortung zu übernehmen. (rr)