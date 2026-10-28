Friedrich Merz sitzt in der Sachsen-Anhalt-Falle

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, 2. v.r.) spürt den Druck von Manuela Schwesig (SPD). Sein Schicksal hängt an Guido Heuer (CDU Sachsen-Anhalt, links) und Ulrich Siegmund (AfD). Fotos: picture alliance – zusammengefügt mit KI

Platzt wegen der Ministerpräsidentenwahl in Sachsen-Anhalt die schwarz-rote Koalition? Die SPD ist wütend. Der Druck könnte sich auf dem Bundesparteitag entladen. Dann steht auch die Bundespräsidenten-Wahl auf der Kippe. Ein Hintergrundbericht.