Frei sagt Plastiksteuer ab und geht auf Konfrontationskurs zur SPD

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BERLIN. Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU) hat der geplanten Plastiksteuer (die JF berichtete) eine überraschend deutliche Absage erteilt. „Die Plastiksteuer machen wir nicht, weil sie eine falsche, nicht nur ökonomische, sondern auch ökologische Wirkung hätte“, sagte er am Sonntagabend. Damit stellte er sich gegen ein Vorhaben, mit dem die schwarz-rote Koalition bereits fest für den Bundeshaushalt 2027 gerechnet hatte.

Für Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) ist die Absage ein Problem. Der ursprüngliche Entwurf sieht vor, ab Juli kommenden Jahres 550 Euro Steuer je Tonne Kunststoff in Verpackungen zu erheben. Für 2027 wurden Einnahmen von 805 Millionen Euro veranschlagt, von denen wegen des späteren Beginns allerdings nur rund 670 Millionen Euro im selben Jahr in die Staatskasse fließen sollten.

Ab 2028 rechnete das Finanzministerium mit jährlich knapp 1,5 Milliarden Euro. Dabei hatte SPD-Fraktionschef Matthias Miersch noch wenige Stunden vor Freis Auftritt erklärt, die Steuer sei keineswegs erledigt. „Es gibt einen ersten Entwurf und insofern ist das alles nicht vom Tisch“, sagte er in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin. Auch CDU-Finanzexperte Matthias Middelberg hatte zuvor auf die laufenden Verhandlungen verwiesen. Mit seiner kategorischen Absage verschärft Frei nun den Streit unmittelbar vor den abschließenden Haushaltsberatungen.

SPD verlangt Ersatz für fehlende Steuereinnahmen

Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) forderte die Union am Montagmorgen auf, bis Donnerstag Alternativen zur Plastiksteuer vorzulegen. „Solide Finanzpolitik gerade in diesen Jahren und in diesen Tagen ist entscheidend“, sagte er im ZDF-Morgenmagazin. Deshalb müsse die Union Vorschläge machen, wie das entstehende Haushaltsloch geschlossen werden könne. Schließlich sei die Steuer im Frühjahr im Koalitionsausschuss vereinbart worden.

Ursprünglich sollte die Abgabe zwei Ziele erfüllen: den Verbrauch von Kunststoffverpackungen verringern und zusätzliche Einnahmen für den Bund schaffen. Betroffen wären unter anderem Hersteller und Importeure von Verpackungen gewesen. Wirtschaftsverbände hatten die Pläne scharf kritisiert und vor weiteren Belastungen für Unternehmen gewarnt. Die Deutsche Umwelthilfe begrüßte dagegen die beabsichtigte Lenkungswirkung, verlangte allerdings Änderungen am Entwurf.

Bei anderen Steuererhöhungen zeigte sich Frei deutlich aufgeschlossener. So befürwortete er die geplante Zuckersteuer, deren Einnahmen in den Gesundheitsfonds fließen und die gesetzlichen Krankenkassen entlasten sollen. Auch der Erhöhung der Alkoholsteuer stimmte er grundsätzlich zu. Bei der Plastiksteuer bleibt die Union dagegen auf Konfrontationskurs mit der SPD.

Entscheidung über Haushalt steht unmittelbar bevor

Bereits am Donnerstag findet die sogenannte Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses statt. Dabei sollen die letzten offenen Fragen für den Bundeshaushalt 2027 geklärt werden. Ohne die Plastiksteuer fehlt Klingbeil ein dreistelliger Millionenbetrag, für den die Koalition nun kurzfristig eine Gegenfinanzierung finden muss.

Auch die CSU hatte zuletzt weitere Steuerpläne infrage gestellt und unter anderem eine spätere Erhöhung der Alkoholsteuer sowie den Verzicht auf eine höhere Schaumweinsteuer gefordert. Der Streit über die Plastikabgabe ist damit Teil einer umfassenderen Auseinandersetzung um zusätzliche Staatseinnahmen.

Ob Freis Absage bereits das endgültige Aus für die Steuer bedeutet, ist trotz seiner klaren Worte noch nicht entschieden. Die SPD hält vorerst an den Gesprächen fest. Spätestens am Donnerstag muss sich zeigen, ob die Koalition das Vorhaben tatsächlich aufgibt und woher stattdessen die fehlenden Millionen kommen sollen. (rr)