Frauenrechtlerinnen zerpflücken Selbstverteidigungstipps der Polizei

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BERLIN. Die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes hat sich über Selbstverteidigungstipps der Bremer Polizei empört. Der Rat, sich bei einer drohenden Vergewaltigung zu übergeben (JF berichtete), „schiebe Betroffenen die Verantwortung zu, eine Tat zu verhindern“, ärgerte sich eine Sprecherin der feministischen Gruppe gegenüber der Bild-Zeitung.

„Der Ratschlag, sich zu erbrechen, um einer drohenden Vergewaltigung zu entkommen, ist mehr als ungeeignet“, monierte sie weiter. Wer Opfer eines sexuellen Übergriffs werde, könne in dieser Situation mitunter gar nicht mehr bewusst handeln. Betroffene stünden nicht selten unter Schock und fühlten sich wie eingefroren. Prävention müsse bei den Männern ansetzen.

Frauen sollen beim Täter Ekel auslösen

Bei dem Vorschlag, sich zu erbrechen, handelt es sich um einen Präventionstipp der Bremer Polizei. Sie soll Frauen in Seminaren dazu geraten haben, sich zu übergeben, wenn man Opfer eines sexuellen Übergriffes wird. „Im Notfall, etwa einer versuchten Vergewaltigung, wehren Sie sich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Auch das Sich-Erbrechen kann eine wirksame Möglichkeit sein, ein Sexualdelikt abzuwehren“, sagte die Pressesprecherin der Polizei Bremen, Franka Haedke, der Kreiszeitung.

Bei den Seminaren, die seit mehr als zehn Jahren von der Dienststelle „Zentrale Polizeiliche Prävention“ angeboten werden, heißt es an die Teilnehmer gerichtet unter anderem, dass sie sich den Finger in den Hals stecken sollen, um einen Würgereflex auszulösen und sich dadurch zu übergeben. Mit dem dadurch entstehenden Ekel soll der Triebangriff eines Täters aufgehalten werden.

Opfer meldet sich zu Wort

Nachdem der Vorschlag nun an die Öffentlichkeit gelangt war, hat sich eine Frau namens Simone Ehrlich mit einem offenen Brief an die Beamten auf dem Instagram-Kanal „Herz aus Mut“ zu Wort gemeldet. Sie gibt an, selbst über Jahre Opfer von sexuellen Übergriffen geworden zu sein. „Ich habe mich während Vergewaltigungen erbrochen“, schrieb sie. Bei ihr sei dies aber keine bewusste Abwehr gewesen, sondern eine unwillkürliche körperliche Reaktion auf die Gewalt. „Wissen Sie, was es bedeutet, wenn der eigene Körper nicht mehr gehorcht, wenn Schreien unmöglich wird, wenn Gegenwehr nicht nur aussichtslos ist, sondern weitere Gewalt nach sich zieht?“, fragte sie.

Sie erwarte von Menschen, die sich beruflich mit Gewaltprävention befassen, sich mit den unterschiedlichen Überlebensreaktionen von Betroffenen auseinanderzusetzen. Ratschläge dürften niemals dazu führen, dass Menschen, die eine Vergewaltigung überlebt haben, sich fragten, was sie angeblich hätten besser machen können.

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Haedke räumte ein, dass es sich bei dem Präventionsvorschlag nicht um eine allgemeine Empfehlung gehandelt habe. Es sei lediglich eine von vielen möglichen Reaktionen, um die Gefahr abzuwenden. „Die Entrüstung können wir natürlich nachvollziehen. Gerade bei einem so sensiblen Thema kann ein einzelner, aus dem Zusammenhang gelöster Tipp irritieren.“ Zudem stellte sie klar: „Niemand muss sich auf eine bestimmte Weise verhalten. Und die Verantwortung für einen sexuellen Übergriff liegt ausschließlich beim Täter.“ (zit)