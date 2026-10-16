Fratzscher ignoriert Milliardenkosten beim Bürgergeld und feiert Migranten als Rentenretter

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BERLIN. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hat seine umstrittene These bekräftigt, wonach Migranten die Renten der Deutschen finanzieren. In einer Kolumne für die Zeit erklärte der Ökonom, Zugewanderte seien keine Belastung für den Sozialstaat, sondern gehörten zu dessen wichtigsten Stützen. Wer die Sozialversicherungen langfristig sichern wolle, müsse deshalb Zuwanderung fördern, statt sie zu begrenzen.

Fratzscher verweist auf rund 5,9 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ohne deutschen Pass. Sie zahlten seiner Überschlagsrechnung zufolge jährlich rund 40 Milliarden Euro in die gesetzliche Rentenversicherung ein.

Damit stamme ungefähr jeder siebte Euro an Rentenbeiträgen von ausländischen Staatsangehörigen. Die Zahlen belegten, dass Migration wirtschaftlich notwendig sei. Bereits 2016 hatte Fratzscher vorhergesagt, dass die damals nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge künftig die Renten der geburtenstarken Jahrgänge finanzieren würden. Zehn Jahre später sieht er sich bestätigt. Allerdings zieht er für seine aktuelle Argumentation sämtliche ausländischen Beschäftigten heran. Dazu gehören neben Flüchtlingen auch Arbeitsmigranten aus Indien, Fachkräfte aus anderen Drittstaaten sowie Arbeitnehmer aus EU-Ländern wie Polen, Frankreich oder Italien.

22 Milliarden für ausländische Bürgergeldempfänger

Eine andere Seite der Bilanz zeigen die jüngsten Zahlen der Bundesregierung. Laut einer Bundestagsdrucksache vom Juli beliefen sich die Zahlungsansprüche ausländischer Bürgergeldempfänger im Jahr 2025 auf 21,75 Milliarden Euro. Insgesamt wurden 46,64 Milliarden Euro an Regelleistungsberechtigte gezahlt. Auf Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit entfielen damit knapp 47 Prozent.

Allein für ukrainische Staatsangehörige fielen rund 5,99 Milliarden Euro an. Weitere 7,23 Milliarden Euro entfielen auf Leistungsbezieher aus den acht wichtigsten außereuropäischen Asylherkunftsländern, darunter Syrien, Afghanistan, Irak und Somalia. Zusammen waren das rund 13,2 Milliarden Euro. Die Statistik unterscheidet dabei nach Staatsangehörigkeit, nicht danach, ob die Betroffenen tatsächlich als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind.

Im Jahresdurchschnitt 2025 bezogen rund 2,51 Millionen Ausländer Bürgergeld. Die Zahl der deutschen Leistungsberechtigten lag bei 2,8 Millionen. Seit Juli 2026 trägt die Leistung infolge der Sozialstaatsreform die Bezeichnung Grundsicherungsgeld.

Fratzscher zählt auch europäische Arbeitnehmer mit

Die von Fratzscher genannten 5,9 Millionen ausländischen Beschäftigten sind durch die Bundesagentur für Arbeit belegt. Die Behörde bestätigt auch, dass das Beschäftigungswachstum in Deutschland seit 2024 ausschließlich auf ausländische Arbeitnehmer zurückgeht. Sie unterscheidet dabei ausdrücklich zwischen Erwerbsmigration und Fluchtzuwanderung.

Wie unterschiedlich die Beschäftigungsquoten ausfallen, zeigt eine IAB-Studie über die 2015 eingereisten Flüchtlinge. Neun Jahre nach ihrer Ankunft waren 64 Prozent abhängig beschäftigt. Bei den Männern lag die Quote bei 76 Prozent, bei den Frauen dagegen lediglich bei 35 Prozent. Das mittlere Einkommen vollzeitbeschäftigter Flüchtlinge erreichte 2024 zudem nur 70 Prozent des entsprechenden Werts aller Vollzeitbeschäftigten.

Fratzscher führt diese Erfolge bei der Arbeitsmarktintegration als Beleg für seine frühere Prognose an. Die Beitragszahlungen sämtlicher ausländischer Arbeitnehmer lassen sich jedoch nicht allein den Flüchtlingen zurechnen. Umgekehrt ergeben die Bürgergeldzahlungen noch keine vollständige Kosten-Nutzen-Bilanz, weil zahlreiche ausländische Arbeitnehmer Steuern und Sozialbeiträge entrichten und auch deutsche Staatsangehörige mit Migrationshintergrund Sozialleistungen beziehen können.

Milliardenentlastung beruht auf Modellrechnung

Für seine positive Gesamtbilanz beruft sich Fratzscher außerdem auf eine Untersuchung des Ökonomen Martin Werding. Dieser berechnet, dass eine dauerhaft um 200.000 Personen höhere jährliche Nettozuwanderung die langfristige Finanzierungslücke der öffentlichen Haushalte um rund 104 Milliarden Euro pro Jahr verringern könnte. Auf die zusätzlich Zugewanderten umgerechnet entspreche das einer jährlichen Entlastung von 7.100 Euro je Person.

Bei diesen Zahlen handelt es sich allerdings um eine langfristige Modellrechnung unter bestimmten Annahmen zur wirtschaftlichen Entwicklung und Zuwanderung, nicht um tatsächlich verbuchte Einnahmen. Die ausgewiesenen Milliardenbeträge für Bürgergeld und Grundsicherung sind dagegen reale Zahlungsansprüche eines abgeschlossenen Haushaltsjahres.

Fratzscher hält dennoch an seiner Forderung nach mehr Zuwanderung fest. Aus seiner Sicht steht fest, dass Migranten den Sozialstaat nicht belasten, sondern ihn finanzieren. Die unterschiedliche Beschäftigungsbeteiligung einzelner Zuwanderergruppen und die Milliardenkosten für ausländische Leistungsbezieher spielen in seiner Schlussfolgerung nur eine untergeordnete Rolle. (rr)