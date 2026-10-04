„Fickt Israel“: Linken-Bundestagsabgeordnete eskaliert bei Instagram

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BERLIN. Die Linken-Bundestagsabgeordnete Cansin Köktürk hat am Samstag bei Instagram ein Video mit massiven Angriffen auf Israel und Andersdenkende veröffentlicht. In dem Video ist zu sehen, wie Köktürk durch Bochum läuft. Dazu ist eine Stimme zu hören, die Beleidigungen gegen verschiedene Personen und Gruppen aneinanderreiht.

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„Fickt den genozidalen Apartheidstaat Israel“, beginnt die Stimme. „Befreit die besetzen Gebiete Palästinas. Fickt die Kriegsverbrecher Bibi Netanjahu und Donald Trump. Fickt die Mainstream-Medien und jeden, der nicht einer Meinung mit uns ist. ‘Free Palestine‘ bis zum letzten Atemzug oder bis Palästina befreit ist.“ Das Video endet mit: „As-salamu Alaykum“ und einem Lächeln Köktürks in die Kamera.

„Rassistische Scheiße“

Erst im September war Köktürk im Bundestag mit vulgären Einlassungen aufgefallen (JF berichtete). Während einer Rede des AfD-Politikers René Springer hatte sie von „rassistischer Scheiße“ gesprochen. Als die Bundestagsvizepräsidentin von der CSU, Andrea Lindholz, sie ermahnte, warf sie dieser vor, Faschisten zu schützen. Schließlich musste Köktürk eine Strafe bezahlen. Anschließend sagte sie, sie kassiere „als migrantische Frau“ Ordnungsgelder.

In Berlin verhandeln Grüne und SPD derzeit mit der Linkspartei über die Bildung einer Regierung. Dabei geht es auch um die Positionierung der Linken gegenüber Israel. Mehrere Linken-Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus gehören israelfeindlichen Strömungen an. (ser)