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„Free the Ulm 5“: Festnahmen beim Solidaritätsprotest für Linksextremisten in Stuttgart

„Free the Ulm 5“: Festnahmen beim Solidaritätsprotest für Linksextremisten in Stuttgart

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„Free the Ulm 5“-Protestumzug in Stuttgart: Auch die Linkspartei unterstützte die Kundgebung. Bei der Ulm 5 handelt es sich um Linksextremisten, die in eine Elbit-Fabrik eingebrochen sein sollen. Foto: picture alliance/dpa | Enrique Kaczor
„Free the Ulm 5“-Protestumzug in Stuttgart: Auch die Linkspartei unterstützte die Kundgebung. Bei der Ulm 5 handelt es sich um Linksextremisten, die in eine Elbit-Fabrik eingebrochen sein sollen. Foto: picture alliance/dpa | Enrique Kaczor
„Free the Ulm 5“-Protestumzug in Stuttgart: Auch die Linkspartei unterstützte die Kundgebung. Foto: picture alliance/dpa | Enrique Kaczor
„Free the Ulm 5“
 

Festnahmen beim Solidaritätsprotest für Linksextremisten in Stuttgart

Verletzte Polizisten, fliegende Farbbeutel, RAF-Lobeshymnen: Bei einer Kundgebung für fünf propalästinensische Linksextremisten in Stuttgart eskaliert die Lage. Die Angeklagten sollen eine israelische Rüstungsfabrik verwüstet haben.
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STUTTGART. Bei einer Solidaritätskundgebung für fünf Linksextremisten, die in die Räumlichkeiten eines israelischen Rüstungskonzerns eingebrochen sein sollen, hat die Polizei mehrere Teilnehmer festgenommen. „Es kam zu verschiedenen Straftaten und Störungen, unter anderem zum Bewurf durch Farbbeutel und Angriffen auf Polizeibeamte, so dass die Polizei eingreifen und mehrere Ermittlungsverfahren einleiten musste“, teilte der Polizeiführer Jens Rügner nach dem Protest mit. Dabei verletzten die Randalierer drei Beamte, einer davon wurde dienstunfähig.

Die Demonstration fand am Samstagnachmittag statt und zählte bis zu 1.000 Teilnehmer. Die Polizei unterbrach den Umzug mehrfach, da die Teilnehmer gegen Pyrotechnik- und Vermummungsverbote verstoßen haben. Videomaterial zufolge skandierten sie Parolen wie „Viva, Viva Palästina“ und „Free the Ulm 5“. Zudem solidarisierten sie sich mit der RAF-Terroristin Daniela Klette. Die Kundgebung wurde am frühen Abend vorzeitig beendet. Auch die Stuttgarter Linkspartei unterstützte den Protest.

Linksextremisten sollen eine Million Euro Schaden verursacht haben

Hintergrund ist der Prozess gegen fünf Anhänger der Gruppierung „Palestine Action Germany“. Die Angeklagten sollen im September vergangenen Jahres den deutschen Hauptsitz des israelischen Unternehmens Elbit Systems in Ulm besetzt haben. Dort wird unter anderem Kommunikationstechnik für die Bundeswehr produziert. Die mutmaßlichen Einbrecher sollen dabei Parolen wie „Baby Killer“ an die Wände gesprüht und das Inventar der Firma beschädigt haben. Die Generalstaatsanwaltschaft beziffert den Schaden auf über eine Million Euro. Bei den Beschuldigten handelt es sich um drei Frauen und zwei Männer mit irischer, britischer, spanischer und deutscher Staatsbürgerschaft.

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In Großbritannien stufte die Labour-Regierung die „Palestine Action“ bereits im Juli vergangenen Jahres als Terrororganisation ein und verbot die Gruppierung. Im August 2024 hatten sechs ihrer Anhänger eine Elbit-Fabrik bei Bristol gestürmt und die Tat gefilmt (JF berichtete). Dabei schlugen sie eine Polizistin mit einem Hammer. Sie erlitt Verletzungen in der Wirbelsäule und war drei Monate lang dienstunfähig. Inzwischen verbüßen vier Angreifer ihre Freiheitsstrafen. Diese reichen von vier Jahren und acht Monaten Haft bis hin zu sieben Jahren und acht Monaten. (kuk)

„Free the Ulm 5“-Protestumzug in Stuttgart: Auch die Linkspartei unterstützte die Kundgebung. Foto: picture alliance/dpa | Enrique Kaczor
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