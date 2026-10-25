Festnahmen beim Solidaritätsprotest für Linksextremisten in Stuttgart

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STUTTGART. Bei einer Solidaritätskundgebung für fünf Linksextremisten, die in die Räumlichkeiten eines israelischen Rüstungskonzerns eingebrochen sein sollen, hat die Polizei mehrere Teilnehmer festgenommen. „Es kam zu verschiedenen Straftaten und Störungen, unter anderem zum Bewurf durch Farbbeutel und Angriffen auf Polizeibeamte, so dass die Polizei eingreifen und mehrere Ermittlungsverfahren einleiten musste“, teilte der Polizeiführer Jens Rügner nach dem Protest mit. Dabei verletzten die Randalierer drei Beamte, einer davon wurde dienstunfähig.

Am 24. Oktober demonstrierten in Stuttgart mehrere hundert Menschen unter dem Motto „Free the Ulm 5“. Die „Ulm 5“ stehen derzeit vor Gericht. Ihnen wird vorgeworfen, 2025 in das Firmengelände von Elbit Systems in Ulm eingedrungen zu sein, dort Inventar zerstört und einen Millionenschaden verursacht zu haben. Sie sollen dem Netzwerk „Palestine Action Germany“ angehören. Die britische Palestine Action ist seit 2025 als terroristische Organisation verboten. Auf der Stuttgarter Demonstration zeigte sich, in welchem politischen Milieu die Solidarität mit den Angeklagten verankert ist: Parolen solidarisierten sich mit der mutmaßlichen RAF-Terroristin Daniela Klette, die RAF wurde positiv aufgerufen und Israel als „Siedlerkolonie“ dargestellt, deren „Besatzung“ beendet werden müsse. In dieser Lesart ist nicht das Westjordanland gemeint, sondern Israel als Ganzes. Auch das antisemitisch anschlussfähige „Pinkwashing“-Narrativ wurde verbreitet, mit dem die Sichtbarkeit queerer Rechte in Israel als bloße Propaganda zur Verschleierung angeblicher Verbrechen umgedeutet wird. Im Verlauf des Demonstrationszuges wurden immer wieder Feuerwerkskörper gezündet. Polizeikräfte wurden körperlich angegangen und nach unseren Beobachtungen unter anderem mit Fahnenstangen, Rauchtöpfen und Farbbeuteln attackiert. Die Demonstration verband damit militante Solidarität mit den „Ulm 5“, RAF-Nostalgie und radikalen Antizionismus – und machte sichtbar, wie eng Gewaltlegitimation und die Vorstellung von Israel als grundsätzlich illegitimem Staat in diesem Milieu miteinander verbunden sind. — Jüdisches Forum (JFDA e.V.) (@JFDA_eV) October 25, 2026

Die Demonstration fand am Samstagnachmittag statt und zählte bis zu 1.000 Teilnehmer. Die Polizei unterbrach den Umzug mehrfach, da die Teilnehmer gegen Pyrotechnik- und Vermummungsverbote verstoßen haben. Videomaterial zufolge skandierten sie Parolen wie „Viva, Viva Palästina“ und „Free the Ulm 5“. Zudem solidarisierten sie sich mit der RAF-Terroristin Daniela Klette. Die Kundgebung wurde am frühen Abend vorzeitig beendet. Auch die Stuttgarter Linkspartei unterstützte den Protest.

Linksextremisten sollen eine Million Euro Schaden verursacht haben

Hintergrund ist der Prozess gegen fünf Anhänger der Gruppierung „Palestine Action Germany“. Die Angeklagten sollen im September vergangenen Jahres den deutschen Hauptsitz des israelischen Unternehmens Elbit Systems in Ulm besetzt haben. Dort wird unter anderem Kommunikationstechnik für die Bundeswehr produziert. Die mutmaßlichen Einbrecher sollen dabei Parolen wie „Baby Killer“ an die Wände gesprüht und das Inventar der Firma beschädigt haben. Die Generalstaatsanwaltschaft beziffert den Schaden auf über eine Million Euro. Bei den Beschuldigten handelt es sich um drei Frauen und zwei Männer mit irischer, britischer, spanischer und deutscher Staatsbürgerschaft.

In Großbritannien stufte die Labour-Regierung die „Palestine Action“ bereits im Juli vergangenen Jahres als Terrororganisation ein und verbot die Gruppierung. Im August 2024 hatten sechs ihrer Anhänger eine Elbit-Fabrik bei Bristol gestürmt und die Tat gefilmt (JF berichtete). Dabei schlugen sie eine Polizistin mit einem Hammer. Sie erlitt Verletzungen in der Wirbelsäule und war drei Monate lang dienstunfähig. Inzwischen verbüßen vier Angreifer ihre Freiheitsstrafen. Diese reichen von vier Jahren und acht Monaten Haft bis hin zu sieben Jahren und acht Monaten. (kuk)