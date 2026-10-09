Fernandes muss gegenüber eigener Tochter Unterlassungserklärung abgeben

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BERLIN. Die Schauspielerin Collien Fernandes hat nach Angaben der Anwälte ihrer Tochter eine Unterlassungserklärung zum Schutz der Privatsphäre der 14jährigen abgegeben. Darin verpflichtet sie sich demnach, bestimmte persönliche Sachverhalte über ihre Tochter nicht erneut öffentlich zu verbreiten. Das teilten die Anwälte am Mittwoch mit.

Die Jugendliche habe ihre Mutter sowohl früher als auch zuletzt mehrfach ausdrücklich gebeten, persönliche Angelegenheiten nicht öffentlich zu erzählen.

Mit der Unterlassungserklärung werde dieser Wunsch nun respektiert, erklärten ihre Rechtsvertreter. Welche konkreten Äußerungen die Erklärung umfasst, geht aus der vorliegenden Darstellung nicht hervor. Fernandes wollte sich nicht näher zu dem Vorgang äußern. „Nach wie vor finde ich, dass dieser Themenkomplex nicht in die Öffentlichkeit gehört. Daher werde ich mich hierzu aktuell nicht weiter äußern“, erklärte sie. Zugleich warf sie der Gegenseite vor, „mithilfe von anwaltlichen Pressemitteilungen“ gegen sie vorzugehen und selbst die Öffentlichkeit zu suchen.

Als Sachverständige im Landtag beklagt Fernandes mangelnden Schutz

Noch am 1. Oktober ist Fernandes im nordrhein-westfälischen Landtag als Sachverständige zu digitaler Gewalt und Deepfakes aufgetreten (die JF berichtete). Im Ausschuss für Kultur und Medien beklagte sie erhebliche Schutzlücken für Betroffene und kritisierte die Meldemechanismen großer Internetplattformen. „Meiner Erfahrung nach funktionieren sie aber nicht“, sagte die Moderatorin. Zudem würden Verfahren wegen Geringfügigkeit eingestellt und Behördenmitarbeitern fehlten häufig grundlegende digitale Kenntnisse.

Ausgerechnet an diesem Tag gab Fernandes nach Angaben der Kanzlei Höch Rechtsanwälte auch die strafbewehrte Unterlassungserklärung gegenüber ihrer eigenen Tochter ab. Während sie im Parlament besseren Schutz vor Übergriffen im Internet verlangte, musste sich die 14jährige demnach anwaltlich dagegen wehren, dass ihre Mutter persönliche Details auf Instagram verbreitete. Die Kanzlei erklärte, die Jugendliche habe zuvor mehrfach ausdrücklich darum gebeten, solche Veröffentlichungen zu unterlassen.

Fernandes hält die öffentliche Darstellung der Anwälte hingegen für verkürzt und sinnentstellend. Gegenüber dem ARD-Magazin „Brisant“ verwies sie auf einen noch laufenden Rechtsstreit vor dem Landgericht Berlin II. Sie kritisierte, dass die Gegenseite einerseits den Schutz der Privatsphäre verlange, andererseits aber selbst mit Pressemitteilungen an die Öffentlichkeit gehe. (rr)