Fast jeder zweite Deutsche hält das Steuersystem für ungerecht

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BERLIN. Deutsche empfinden weite Teile des gesellschaftlichen und staatlichen Lebens als ungerecht. Am unfairsten schätzten die Bürger mit 49 Prozent laut einer aktuellen Insa-Umfrage das Steuersystem ein, teilte das Meinungsforschungsinstitut am Dienstag mit. Lediglich 15 Prozent sind anderer Meinung.

Lediglich das Rechtssystem und der Umgang mit Minderheiten werden von mehr Befragten als gerecht als ungerecht empfunden. Das Rechtssystem finden 34 Prozent fair und 25 Prozent unfair, beim Umgang mit Minderheiten sind es 27 Prozent gegen 24 Prozent. Bereits bei den sozialen Aufstiegschancen stehen sich jeweils ein Viertel der Deutschen gegenüber, beim Bildungssystem sowie beim politischen Wettbewerb sind es jeweils 27 Prozent.

Die offene Meinungsäußerung empfinden 30 Prozent als gerecht und 32 Prozent nicht. Beim Gesundheitssystem sind es 21 Prozent gegenüber 38 Prozent, beim Sozialsystem 21 Prozent gegenüber 38 Prozent und bei der Verteilung von bedarfsgerechtem Wohnraum 16 Prozent gegenüber 42 Prozent.

Einfluss von Wahlumfragen auf Männer und Frauen

Zudem gaben dem Meinungsforschungsinstitut 37 Prozent an, dass ihnen die Ergebnisse von Wahlumfragen für ihre Wahlentscheidung wichtig sind. Genauso vielen sind diese aber unwichtig. Besonders bei Frauen sind die Umfragen relevant. Während sich 33 Prozent der Männer von ihnen beeinflussen lassen und 43 Prozent nicht, sind es bei den Frauen 40 Prozent gegenüber 30 Prozent.

Am meisten empfinden BSW-Wähler mit 47 Prozent Wahlumfragen für ihre eigene Stimmenabgabe als wichtig. Ihnen folgen die Anhänger der Linkspartei, wovon sich 45 Prozent von Umfragen beeinflussen lassen, gefolgt von den Unterstützern der Union sowie der SPD mit jeweils 43 Prozent und denen der AfD mit 42 Prozent. Am wenigsten finden Wähler der Grünen mit 32 Prozent und der FDP mit 29 Prozent Wahlumfragen für ihre eigene Entscheidung wichtig.

AfD weiterhin klar vor Union

In der aktuellen Sonntagsfrage bleibt die AfD weiterhin bei 30 Prozent stehen, während die CDU und die CSU im Vergleich zur vergangenen Umfrage um einen halben Prozentpunkt auf 18 Prozent sinken. Die SPD steigt um einen halben Prozentpunkt und kommt dadurch so wie die Grünen auf 14 Prozent.

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Die Linkspartei wächst auf elf Prozent (plus einen Prozentpunkt). Die FDP erreicht die fünf Prozent (plus 0,5 Prozentpunkte) und würde dadurch über die Fünf-Prozent-Hürde kommen und in den Bundestag einziehen. Das BSW hingegen bleibt bei 3,5 Prozent und somit unter der Sperrklausel. (mas)