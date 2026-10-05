Fast jeder zweite Bürgergeld-Euro geht an Ausländer

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BERLIN. Ausländische Bürgergeldempfänger haben im ersten Halbjahr 2026 Leistungen in Höhe von 10,6 Milliarden Euro erhalten. Das entspricht rund 46 Prozent der erfassten Zahlungen der Jobcenter. Weitere 12,6 Milliarden Euro entfielen auf deutsche Staatsangehörige. Grundlage ist eine Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit, die dem Magazin Glut vorliegt.

Zum Vergleich: Ende 2025 lebten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes rund 12,4 Millionen Ausländer in Deutschland. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung betrug 14,9 Prozent. Ihr Anteil an den erfassten Bürgergeldzahlungen liegt damit gut dreimal so hoch wie ihr Bevölkerungsanteil.

Insgesamt summierten sich die Zahlungen von Januar bis Juni auf 23,2 Milliarden Euro. Gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 entspricht das einem Rückgang um 325 Millionen Euro oder 1,4 Prozent. Zwei Jahre zuvor hatten die Jobcenter im selben Zeitraum knapp 23,6 Milliarden Euro gezahlt. An Staatsangehörige der acht wichtigsten nichteuropäischen Asylherkunftsländer gingen im ersten Halbjahr 3,4 Milliarden Euro. Für Ukrainer wurden 2,9 Milliarden Euro fällig, für Staatsangehörige der Westbalkanländer weitere 501 Millionen Euro. Zusammen entfielen auf diese Gruppen damit rund 6,8 Milliarden Euro.

Zahlungen an Afghanen und Somalier steigen weiter

Unter den Empfängern aus den Asylherkunftsländern stellten Syrer mit 1,75 Milliarden Euro den größten Posten. Die Zahlungen an sie sanken gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 um 14,5 Prozent. Bei Afghanen stiegen sie hingegen um 3,2 Prozent auf 860 Millionen Euro, bei Somaliern um 8,1 Prozent auf 106 Millionen Euro.

Die Zahlungen an Ukrainer gingen indes um 4,4 Prozent zurück. Im Juni bezogen noch 633.807 ukrainische Staatsangehörige Bürgergeld. Davon galten 469.534 als erwerbsfähig. Die Empfängerzahlen schließen auch Kinder ein.

Die absolute Zahl der ausländischen Leistungsberechtigten sank insgesamt von rund 2,52 Millionen im Juni 2025 auf 2,35 Millionen im Juni 2026. Nach der Auswertung entspricht das einem Minus von 6,9 Prozent. Bei deutschen Staatsangehörigen ging die Empfängerzahl um 1,4 Prozent zurück. Dennoch stieg die Halbjahressumme der Zahlungen an Deutsche um 1,2 Prozent, während sie bei Ausländern um 4,2 Prozent sank.

Einbürgerungen könnten den Rückgang mit erklären

Ein Teil des Rückgangs bei ausländischen Empfängern könnte auf Einbürgerungen zurückgehen. Wer während des Leistungsbezugs einen deutschen Pass erhält, wird anschließend als Deutscher gezählt. Für den Steuerzahler ergibt sich allein aus diesem Wechsel keine Einsparung.

Glut verweist auf eine auffällige Entwicklung im Januar 2026: Die Zahl der deutschen Bürgergeldempfänger stieg um rund 12.000, während die der syrischen um etwa 12.500 sank. Eine entsprechende Anfrage des Magazins habe die Bundesagentur für Arbeit bislang nicht beantwortet.

Die ausgewiesenen Milliardenbeträge umfassen Regelbedarf, Mehrbedarfe sowie Unterkunft und Heizung, jeweils nach Anrechnung von Einkommen und Abzug von Sanktionen. Nicht enthalten sind unter anderem der Kinder-Sofortzuschlag sowie Verwaltungs- und Eingliederungskosten der Jobcenter. Die gesamte Belastung der Steuerzahler liegt damit über den erfassten 23,2 Milliarden Euro. (rr)