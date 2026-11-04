Fast die Hälfte der Deutschen stellt sich gegen CDU-Plan in Magdeburg

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MAGDEBURG. Eine relative Mehrheit der Deutschen hat sich dagegen ausgesprochen, dass die CDU-Abgeordneten in Sachsen-Anhalt den ersten beiden Wahlgängen der Ministerpräsidentenwahl fernbleiben wollen (JF berichtete). Insgesamt finden laut einer aktuellen Insa-Umfrage 47 Prozent der Bürger diese Idee schlecht, teilte das Meinungsforschungsinstitut am Dienstag mit. 27 Prozent sind anderer Meinung.

Die Ablehnung zieht sich durch alle Parteienanhängerschaften. Am stärksten dagegen sind mit 64 Prozent AfD-Wähler, während 20 Prozent von ihnen den geplanten Vorgang gut finden. Ihnen folgen FDP-Unterstützer, von denen 52 Prozent das Fernbleiben gut und 30 Prozent schlecht finden. Unter den BSW-Anhängern lehnen 44 Prozent die Idee ab und 29 Prozent befürworten sie.

Auch unter den Wählern der Linkspartei ist mit 42 zu 26 Prozent eine relative Mehrheit gegen den Plan der CDU-Fraktion. Unter den Anhängern der SPD finden ebenfalls 42 Prozent das Vorhaben schlecht, dafür aber 38 Prozent gut. Selbst unter den Unterstützern der Union ist mit 41 zu 37 Prozent eine Mehrheit gegen das Fernbleiben von den Wahlgängen. Am wenigsten dagegen sind mit 39 zu 37 Prozent Wähler der Grünen.

Abstand zwischen AfD und Union schrumpft

Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, dann fiele die AfD im vergleich zur vergangenen Sonntagsfrage auf 28 Prozent (minus 1,5 Prozentpunkte). Die CDU und CSU wiederum steigen auf 20 Prozent (plus einen Prozentpunkt). Die Grünen überholen die SPD und landen auf 15 Prozent (plus einen Prozentpunkt), während die SPD unverändert bei 14 Prozent stehen bleibt.

Die Linkspartei schrumpft auf zehn Prozent (minus einen Prozentpunkt). Die FDP kommt weiterhin auf fünf Prozent. Unter der Fünf-Prozent-Hürde liegt das BSW mit 3,5 Prozent (plus 0,5 Prozentpunkte). Auf die restlichen Kleinparteien verteilen sich 4,5 Prozent (minus einen Prozentpunkt) der Stimmen.

Zufrieden mit Steinmeiers Arbeit?

Schließlich fragte das Meinungsforschungsinstitut nach der Zufriedenheit mit der Arbeit des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. 14 Prozent der Befragten sind mit ihm sehr zufrieden, der Großteil mit 33 Prozent eher zufrieden, 19 Prozent eher unzufrieden und 17 Prozent sehr unzufrieden.

Am meisten sind mit 71 Prozent die Anhänger der Grünen mit Steinmeiers Arbeit befriedigt. Ihnen folgen die Wähler der SPD mit 67 Prozent und die der Union mit 66 Prozent. Wiederum sind mit 64 Prozent AfD-Unterstützer am unzufriedensten mit dem Bundespräsidenten. Sie sind die einzigen Parteianhänger, die mehrheitlich nicht mit seiner Arbeit einverstanden sind. (mas)