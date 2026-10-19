Faeser und weitere SPD-Abgeordnete gegen Rot-Grün-Rot in Berlin

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BERLIN. 20 zum Teil prominente SPD-Bundestagsabgeordnete haben die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Linkspartei in Berlin vehement abgelehnt. Wie der Spiegel berichtet, lautet der Titel des Papiers „Unser Wertekompass ist niemals verhandelbar“.

Die Parlamentarier, zu denen die frühere Bundesinnenministerin Nancy Faeser und der innenpolitische Sprecher Sebastian Fiedler gehören, thematisieren dabei vor allem den Antisemitismus der Linken und die Kontakte zu kriminellen arabischen Clans.

In dem Appell heißt es: „Die wiederkehrenden Antisemitismuskonflikte im Berliner Landesverband der Linken, die bekannt gewordenen Kontakte in das Remmo-Umfeld und zu Akteuren aus extremistischen Milieus sowie die Auseinandersetzungen um den Umgang mit diesen Vorgängen begründen aus unserer Sicht erhebliche Zweifel an der politischen Verlässlichkeit dieses Landesverbandes.“

Kontakt zu Organisierter Kriminalität kostet Vertrauen

Die gemeinsame Erklärung der Berliner SPD mit Grünen und Linken zum Antisemitismus lehnen die Abgeordneten ab: „Antisemitismus ist kein Randproblem, das man mit einer gemeinsamen Erklärung erledigen kann.“ Bereits der begründete Anschein, dass Akteure aus dem Umfeld Organisierter Kriminalität oder terroristischer Organisationen politischen Zugang gewinnen könnten, beschädige Vertrauen. Außerdem sei der Schutz jüdischen Lebens „unverhandelbar“.

Die Abgeordneten wehren sich auch gegen den von der Linken beabsichtigten Ersatz der Polizei durch Sozialarbeiter und die Abschaffung des Verfassungsschutzes. Sie fordern „Rückendeckung für Polizei und Sicherheitsbehörden“.

Neben Fiedler sei auch der digitalpolitische Sprecher, Johannes Schätzl, einer der Initiatoren, so der Spiegel. Außerdem hätten neben Faeser auch die Innenpolitiker Daniel Baldy, Helge Lindh und Ingo Vogel den Appell unterzeichnet. Darüber hinaus finden sich die Unterschriften der Sprecher des „Seeheimer Kreises“, Esra-Leon Limbacher und Claudia Moll, unter der Erklärung.

Berlin führt Wahlrecht für Ausländer ein

Zwar betonen die SPD-Bundestagsabgeordneten die Entscheidungshoheit der Berliner SPD. Aber sie weisen auch auf deren „Verantwortung für die Glaubwürdigkeit gemeinsamer sozialdemokratischer Grundsätze“ hin. „Deshalb sprechen wir uns unter den gegenwärtigen Voraussetzungen mit Nachdruck gegen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Berliner Linken aus.“

SPD und Grüne hatten am Wochenende die Sondierungen mit der Linken, die in Person von Elif Eralp den Posten des Regierenden Bürgermeisters stellen soll, erfolgreich beendet. Nun sollen nach der Zustimmung der Gremien Koalitionsverhandlungen folgen.

Enteignungen von Wohneigentum gegen geringe Entschädigungen und das Wahlrecht für Ausländer sowie Einbürgerungen auch von Grundsicherungsempfängern und ohne Sprachtest sollen zentrale Bausteine des Regierungsprogrammes werden. (fh)