Experte fordert Brandmauer gegen den Islam an Schulen

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BERLIN. Der Berliner Extremismus-Experte Michael Hammerbacher hat von SPD, Grünen und Linken eine klare Abgrenzung gegenüber dem politischen Islam gefordert. Angesichts wachsender religiöser Konflikte an Schulen (die JF berichtete) müsse eine künftige rot-grün-rote Landesregierung verhindern, dass islamistische Organisationen Einfluss auf die Bildungspolitik gewinnen.

„Ich halte auch hier eine Brandmauer für notwendig“, sagte der 61jährige der Welt. Hammerbacher leitet den Verein für Demokratie und Vielfalt in Schule und beruflicher Bildung, der Schulen im Umgang mit religiösen Konflikten berät.

Besonders betroffen seien Schüler, die sich den religiösen Vorstellungen ihrer Mitschüler nicht unterwerfen wollten. Am Berliner Diesterweg-Gymnasium hätten sich beispielsweise zahlreiche schwarz gekleidete Schüler auf dem Schulhof zu einem öffentlichen Gruppengebet versammelt, berichtet Hammerbacher. Ein solches Auftreten könne andere Schüler unter Druck setzen, sich daran zu beteiligen. Der Experte berichtet außerdem von Missionierungsversuchen, Druck auf Kinder, die während des Ramadans nicht fasten, und der Verweigerung von Schwimm- und Sportunterricht. Hinzu komme die Verbreitung islamistischer Inhalte in Klassenchats.

Jeder dritte Neuntklässler stellt religiöse Regeln über Schulordnung

An einzelnen Schulen hätten 90 Prozent oder mehr der Schüler einen muslimischen Hintergrund. Dort könnten streng religiöse Gruppen einen erheblichen Anpassungsdruck ausüben. „Die ersten Opfer sind liberale Muslime“, sagte Hammerbacher und verwies außerdem auf homosexuelle Jugendliche und alevitische Schüler. Sie müssten Ausgrenzung und Mobbing befürchten, wenn sie offen zu ihren Überzeugungen stünden. Der Experte sieht die Gefahr, dass sich religiöse Vorschriften zunehmend im Schulalltag durchsetzen. Lehrer müssten deshalb klare Regeln aufstellen und diese auch gegenüber strenggläubigen Schülern konsequent durchsetzen.

Wie verbreitet entsprechende Einstellungen sind, zeigt das im Juni veröffentlichte Berliner Konflikt- und Gewaltbarometer. Für die repräsentative Untersuchung wurden mehr als 14.000 Schüler und rund 2.500 Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeiter befragt. Demnach sind 29 Prozent der Neuntklässler der Meinung, dass religiöse Vorschriften Vorrang vor den Regeln ihrer Schule haben sollten. Unter muslimischen Schülern dieser Jahrgangsstufe beträgt der Anteil sogar 41 Prozent.

Hammerbacher verweist auf die besondere Situation an Schulen mit großen muslimischen Mehrheiten. Dort könne religiöser Druck leichter entstehen, weil strenggläubige Schüler ihre Vorstellungen gegenüber Mitschülern durchsetzen könnten. In seiner Beratungsarbeit beträfen die gemeldeten Konflikte überwiegend muslimische Schüler.

Wie weit Schulen bei der Durchsetzung ihrer Regeln gehen dürfen, hat das Berliner Verwaltungsgericht am 15. Oktober entschieden. Das Diesterweg-Gymnasium in Wedding darf seinen Schülern die demonstrative Ausübung religiöser Riten verbieten. Die Richter wiesen damit eine Klage der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) ab. Die Schule hatte zuvor erhebliche Konflikte dokumentiert. Unter anderem waren Schüler zum Einhalten religiöser Vorschriften gedrängt, zum Übertritt zum Islam aufgefordert und Mädchen wegen fehlender Kopftücher beschimpft worden.

Kritik an Antidiskriminierungsorganisation

Hammerbacher begrüßt das Urteil. Er hoffe, dass weitere Schulen vergleichbare Regelungen einführen, wenn dies zur Wahrung des Schulfriedens erforderlich sei. Die GFF hatte dagegen argumentiert, das Verbot benachteilige muslimische Schüler. Das Gericht bestätigte zwar eine mittelbare Ungleichbehandlung, hielt diese angesichts der konkreten Konflikte jedoch für gerechtfertigt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Besonders kritisch sieht Hammerbacher das Vorgehen der GFF gegen ähnliche Schulordnungen. Nach seinen Angaben hatte die Organisation 20 Schulen wegen vermeintlich diskriminierender Vorschriften angemahnt. 19 hätten ihre Regeln daraufhin geändert. Lediglich das Diesterweg-Gymnasium habe daran festgehalten. Der Experte warnt, dass solche Interventionen Einrichtungen des politischen Islams zusätzlichen Handlungsspielraum verschaffen könnten. Auch die Einrichtung eigener Gebetsräume lehnt er ab, weil dort beispielsweise eine Geschlechtertrennung praktiziert werden könnte.

Mit Blick auf die Regierungsbildung in Berlin befürchtet Hammerbacher nun einen Rückschritt bei der Bekämpfung des Islamismus. Linke, Grüne und SPD haben sich bereits auf die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen verständigt. SPD und Grüne stimmten dem Vorhaben zu, während die Linke am 31. Oktober darüber entscheiden will. Hammerbacher fürchtet, dass eine neue Landesregierung Programme zur Bekämpfung religiösen Extremismus zurückfahren könnte. Auch sein eigenes Beratungsprojekt sieht er in Gefahr. Mit Einrichtungen, die dem politischen Islam nahestehen, dürften die möglichen Koalitionspartner aus seiner Sicht keinesfalls zusammenarbeiten. (rr)