Ex-Ministerpräsident Schweitzer soll neuer Bundesarbeitsminister werden

Anzeige

BERLIN. Der frühere rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) ist als Nachfolger von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas vorgesehen. Eine offizielle Ernennung des 53jährigen steht allerdings noch aus. Schweitzer ist stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD und war von Juli 2024 bis Mai 2026 Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz.

Nach der Niederlage seiner Partei bei der Landtagswahl im März musste er das Amt an den CDU-Politiker Gordon Schnieder abgeben.

Anschließend übernahm er den Vorsitz der SPD-Landtagsfraktion und kommissarisch die Führung des Landesverbandes. Mit dem Arbeitsressort würde Schweitzer ein Politikfeld übernehmen, das er bereits aus seiner Zeit in Mainz kennt. Von 2021 bis 2024 amtierte der Jurist als rheinland-pfälzischer Minister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung. In Berlin wäre er unter anderem für die umstrittenen Reformen des Rentensystems, der Sozialleistungen und des Arbeitsrechts zuständig.

Klingbeil sagt Auslandsreise ab

Der Personalwechsel ist eine Folge des überraschenden Rücktritts von Bas am Montagmorgen. Die bisherige SPD-Co-Vorsitzende hatte mitgeteilt, ihre Parteifunktion mit sofortiger Wirkung niederzulegen und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) um ihre Entlassung aus der Bundesregierung gebeten zu haben. Nach dem Tod ihrer Stieftochter benötige sie Zeit, um ihre Trauer zu verarbeiten. Zugleich beklagte sie anhaltende öffentliche Angriffe auf ihre Person, auch aus den Reihen der Union.

SPD-Chef und Vizekanzler Lars Klingbeil reagierte betroffen und kritisierte den Umgang mit seiner Parteikollegin. „Die Angriffe gegen sie in den letzten Tagen ihrer Trauer waren unanständig. Sowas gehört sich nicht“, erklärte er. Bas will ihr Bundestagsmandat behalten.

Klingbeil sagte unterdessen seine für Montagnachmittag geplante Reise nach Indien ab. Das bestätigte das Bundesfinanzministerium. Auch die anschließende Teilnahme an der Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds in Thailand wurde vorerst gestrichen. Der Vizekanzler bleibt damit in Berlin, während seine Partei die personellen Folgen des Rücktritts klären muss.

SPD-Doppelspitze soll bestehen bleiben

Offen ist weiterhin, wer Bas an der SPD-Spitze nachfolgt. Nach Informationen aus Parteikreisen will Klingbeil am Modell der Doppelspitze festhalten. Wer künftig gemeinsam mit ihm die Sozialdemokraten führen soll, ist bislang nicht bekannt.

Auf Schweitzer wartet im Arbeitsministerium eine Reihe ungelöster Konflikte mit dem Koalitionspartner. Unionspolitiker hatten Bas wiederholt vorgeworfen, vereinbarte Reformen zu verzögern. Dazu zählt insbesondere die im Koalitionsvertrag vorgesehene Umstellung von einer täglichen auf eine wöchentliche Höchstarbeitszeit. Ein entsprechender Gesetzentwurf aus dem Arbeitsministerium liegt bislang nicht vor.

Schweitzer selbst hatte seine bundespolitischen Ambitionen zuletzt offengelassen. Noch Mitte September erklärte er bei einer Pressekonferenz in Mainz, er befinde sich derzeit in keinem Wahlkampf, auch nicht innerhalb seiner Partei. Nun steht der ehemalige Ministerpräsident vor seiner Rückkehr in eine Regierungsfunktion, diesmal auf Bundesebene. (rr)