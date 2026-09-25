Ex-Innenminister Friedrich hält Ausgrenzung der AfD für einen Fehler

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BERLIN. Der frühere Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) hat die bisherige Ausgrenzung der AfD für gescheitert erklärt und einen scharfen Richtungswechsel im Umgang mit der Partei von Alice Weidel und Tino Chrupalla gefordert. „Die Ausgrenzungsstrategie gegenüber der AfD war ein Fehler“, sagte Friedrich am Donnerstag der Bild-Zeitung. Bereits im vergangenen Jahr verlangte er ein Ende „dieser wenig demokratischen Brandmauer“ (JF berichtete).

Der nötige Kurswechsel der Union beinhaltet laut dem CSU-Politiker: „Klare Kante gegenüber den linken Umverteilern, Ja zur Leistungsgesellschaft, ein klares Bekenntnis zur deutschen Identität und Kultur und die Wahrnehmung deutscher Interessen in der internationalen Politik.“

Offenbar sieht Friedrich eine Bedrohung in der politischen Linken und warnt davor, dass „das deutsche Wohlstandsmodell“ in Gefahr sei. Aus Sicht des Christsozialen wäre es richtig gewesen, „die AfD in die Verantwortung zu zwingen und im politischen Alltag Farbe bekennen zu lassen. Dann hätte die Partei viel früher ihr wahres Gesicht zeigen müssen“. Dagegen habe die Politik der sogenannten Brandmauer dazu geführt, dass etwaige innere Widersprüche der AfD nicht an die Öffentlichkeit gerieten.

Merkel trage Schuld am Aufstieg der AfD

So gebe es in der Partei „widerstreitende Strömungen, angefangen von enttäuschten ehemaligen Unionsmitgliedern über nationalkonservative Sozialisten bis hin zu Rechtsextremisten“, sagte Friedrich. „Diese Mischung wurde durch die Brandmauer luftdicht verschlossen, statt sie fröhlich gären zu lassen.“

Welche Strömung sich innerhalb der AfD durchsetzen würde, ließ der 69jährige dezidiert offen. „Den wahren Charakter einer Partei erkennt man erst dann, wenn sie in der Verantwortung ist.“ Da die AfD „Projektionsfläche für vieles“ sei, könne man noch nicht abschätzen, ob sie „eine Partei der individuellen Freiheit und des bürgerlichen Konservativismus, eine kollektivistische Umverteilungspartei oder eine nationalistische, reaktionäre Partei ist, die Deutschland in die Isolation führen will“.

Schuld am Aufstieg der AfD gibt Friedrich der Union – speziell in der Zeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), unter der er selbst von 2011 bis 2013 das Bundesinnenministerium führte. Aber auch der in Umfragen schwächelnde Kanzler Friedrich Merz (CDU) kommt bei dem gebürtigen Oberfranken nicht gut weg. „Das Kuscheln mit Links-Grün bei gleichzeitiger Abgrenzung nach rechts, das in der Merkel-Zeit begonnen hat, hat der Union ihre klare Identität genommen und muss beendet werden.“

Friedrich spricht von „Abgehobenheit der Eliten“

Besonders kritisierte Friedrich die Folgen der ungehemmten Migrationspolitik seit 2015. Diese „fatalen Entscheidungen“ hätten einen „beängstigenden Kontrollverlust des Staates offenbart und das Vertrauen in die CDU schwer beschädigt“. Die Folge davon sei die „verständliche Sehnsucht nach einem starken Staat, der für Recht und Ordnung sorgt“.

Der „nächste Fehler“, der Friedrich zufolge dann begangen wurde, bestehe darin, der AfD oder den Wählern automatisch eine „Sympathie für autoritäre Strukturen“ vorzuwerfen oder das Wahlverhalten als diese misszuverstehen. Dies zeige „die Abgehobenheit der Eliten“.

Die Einlassungen Friedrichs kamen nach einer Serie von AfD-Wahlerfolgen. Erst am vergangenen Sonntag hat die AfD bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern ihr Ergebnis von 16,7 auf 38,2 Prozent mehr als verdoppelt. Die CDU verpasste den Wiedereinzug in den Landtag, weil sie mit 4,9 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte. Nach Thüringen und Sachsen-Anhalt ist die AfD hingegen im dritten Land als Siegerin aus einer Landtagswahl hervorgegangen. In Sachsen-Anhalt lag sie zuvor bei 43,8 Prozent – ihr bislang stärkstes Landesergebnis, knapp unter der absoluten Mehrheit. (rsz)