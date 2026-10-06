Ex-BND-Chef Hanning unter Spionageverdacht festgenommen

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BERLIN. Ermittler des Bundeskriminalamts haben den früheren Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes, August Hanning, festgenommen. Berichten zufolge erfolgte der Zugriff am Dienstagmorgen in seinem Haus in Nordwalde bei Münster. In Bayern nahmen Beamte demnach auch seinen ehemaligen Büroleiter Manfred D. fest.

Die Bundesanwaltschaft ermittelt dem Bericht zufolge gegen Hanning wegen des Verdachts der landesverräterischen Ausspähung, des Auskundschaftens von Staatsgeheimnissen, des versuchten Landesverrats und der geheimdienstlichen Agententätigkeit. D. wird Beihilfe zum versuchten Landesverrat und zur landesverräterischen Ausspähung vorgeworfen.

Eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft wollte den Vorgang gegenüber Medien zunächst nicht kommentieren und verwies auf eine Mitteilung im weiteren Tagesverlauf. Hannings Anwälte beantworteten eine kurzfristige Anfrage zu den neuen Vorwürfen zunächst nicht. Die Anschuldigungen sind bislang nicht gerichtlich geklärt.

Geheime Unterlagen sollen gegen Geld geflossen sein

Manfred D. soll seinen früheren Chef gegen Bezahlung mit streng geheimen Informationen aus dem BND versorgt haben. Insgesamt geht es laut dem Bericht um rund 2.000 Dokumente. D. arbeitete demnach noch bis zum Frühjahr 2026 beim Auslandsnachrichtendienst. Die jüngsten bei Hanning gefundenen Unterlagen sollen aus dem Juni 2022 stammen.

Unter den Dokumenten befanden sich nach Angaben des Rechercheverbunds zahlreiche Berichte für die sogenannte Nachrichtendienstliche Lage im Bundeskanzleramt. Bei diesen regelmäßigen Treffen tauschen sich die Spitzen der Sicherheitsbehörden aus. Inhaltlich soll es unter anderem um das iranische Atomprogramm und die russischen Streitkräfte gegangen sein. Auch Informationen ausländischer Partnerdienste sollen darunter gewesen sein.

Die Ermittler prüfen, ob Hanning aus dem Material mindestens einmal eine Sicherheitsanalyse für einen fremden Nachrichtendienst erstellt hat. In einem weiteren Fall soll er Erkenntnisse daraus im Austausch mit einem ausländischen Agenten verwendet haben. Um welchen Staat es geht, ist bislang nicht bekannt. Russland soll es nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung nicht sein.

Durchsuchung im Fall Block brachte Ermittler auf die Spur

Ausgangspunkt des neuen Verfahrens war eine Durchsuchung im September 2025. Damals suchten Hamburger Ermittler in Hannings Haus und in Büros nach Beweisen im Zusammenhang mit dem Sorgerechtsstreit der Unternehmerin Christina Block. Ihr wird vorgeworfen, die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder Ende 2023 in Auftrag gegeben zu haben.

Hanning soll nach dem Verdacht der Ermittler in einen früheren Entführungsversuch verwickelt gewesen sein. Er hat die Vorwürfe im Fall Block zurückgewiesen. Bei der Auswertung der damals beschlagnahmten Gegenstände stießen Beamte laut dem Rechercheverbund auf einen elektronischen Datenträger mit geheimen BND-Unterlagen.

Das Landeskriminalamt Hamburg übergab das Material anschließend den Bundesbehörden. Im Mai 2026 leitete die Bundesanwaltschaft demnach ein verdecktes Ermittlungsverfahren gegen Hanning und D. ein. Wie die Dokumente aus dem BND gelangten und über welchen Zeitraum sie weitergegeben worden sein sollen, ist noch offen.

Hanning führte den BND bis 2005

Hanning stand von 1998 bis November 2005 an der Spitze des Bundesnachrichtendienstes. Anschließend wechselte er als Staatssekretär ins Bundesinnenministerium. 2009 wurde er in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Später arbeitete er als Unternehmer und Sicherheitsberater.

Die nun beschriebenen Dokumente stammen damit teilweise aus einer Zeit lange nach seiner Amtsführung. Sollte sich bestätigen, dass darunter Erkenntnisse ausländischer Partnerdienste waren und diese unbefugt weitergegeben wurden, könnte der Fall auch die internationale Zusammenarbeit des BND belasten. Andere Dienste könnten die Weitergabe sensibler Informationen einschränken. (rr)