Erste CDU-Kreisvorsitzende bringt Merz-Rücktritt ins Spiel

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BERLIN. Mehrere CDU-Kreisvorsitzende haben vor der geplanten Kreisvorsitzendenkonferenz am Montag und am Dienstag scharfe Kritik an Parteichef und Bundeskanzler Friedrich Merz geäußert. „Ich möchte von ihm wissen, wie er sich die Zukunft unserer Partei vorstellt“, sagte etwa die Kreisvorsitzende des CDU-Verbands Frankfurt-Oder, Désirée Schrade, der Nachrichtenagentur dpa. Sie brachte sogar einen Rücktritt des Kanzlers vom Parteivorsitz ins Spiel. Es brauche viel Kraft, um gleichzeitig Kanzler und Chef der CDU zu sein. „Wenn er das nicht hat, sollte er es nicht mehr machen“, betonte Schrade.

In ihrer Heimat Brandenburg würden viele aus der CDU austreten – weil sie mit der CDU-geführten Bundesregierung unzufrieden seien. Die Alarmlampe sei inzwischen „dunkelrot“, mahnte Schrade.

Auch der Vorsitzende des CDU-Kreisverbands Potsdam-Mittelmark, Christian Große, sagte: „Die Stimmung ist nicht gut aktuell.“ Die Erwartungen vieler CDU-Mitglieder seien mit Übernahme der Regierungsverantwortung im Bund enttäuscht worden. „Wenn Leute aus der Partei austreten, ist der Grund die Bundespolitik“, zeigte sich Große überzeugt. Sollte die etablierte Politik nicht langsam liefern, mache sie „den Populisten den Weg frei“.

Thüringer CDU-Mann warnt vor AfD-Bundesregierung

Der Chef des Kreisverbands Weimarer Land in Thüringen, Hannes Raebel, sagte der Nachrichtenagentur dpa, er habe „inzwischen nur sehr wenig Vertrauen in das Berliner Führungspersonal“. Ob die Bundesführung der Christdemokraten noch genügend Autorität ausstrahle, bezweifle er stark. Die vergangenen Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern – in dem nordostdeutschen Bundesland flogen die Christdemokraten erstmals aus einem Landtag, in Sachsen-Anhalt halbierten sie sich – seien eine „absolute Katastrophe“ gewesen. „Wenn man das wegignoriert, wenn man weiter so dahinwurschtelt, werden wir spätestens bei der übernächsten Wahl im Bund, 2033, wirklich blau regiert werden“, warnte Raebel.

Die CDU-Kreisvorsitzende von Köln, Serap Güler, äußerte sich diplomatischer – drängt aber auch auf Veränderungen. „Unsere Kreisvorsitzenden wissen aus erster Hand, wo wir die Menschen mit unserer Politik erreichen und wo wir noch besser werden müssen“, betonte Güler. Es brauche von Seiten der Bundesspitze der CDU „einen offenen und konstruktiven Austausch darüber, wie die CDU aktuell in der Fläche wahrgenommen wird und welche Themen die Menschen vor Ort bewegen“.

Zur Kreisvorsitzendenkonferenz in Berlin am Montag und Dienstag haben sich mit 164 von 325 etwa die Hälfte aller CDU-Kreisverbände angekündigt, wie der Stern berichtet. Es soll einen Austausch mit Merz und CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann geben. (st)