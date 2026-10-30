Eralp ist den angsteinflößenden „Leuten“ etwas schuldig

Sie haben Erwartungen an Elif Eralp und die Linke: Ibrahim Ibrahim (links) und Issa Remmo. Fotos: picture alliance/dpa (2)| Sven Kaeuler, Soeren Stache & Imago/Olaf Wagner

Organisierte Kriminalität und Islamisten sind mächtig. So mächtig, dass auch sie die Linke in Berlin zur stärksten Partei gemacht haben. Kompromisse sind nicht ihr Ding: Daher muss Eralp nun liefern. Sonst hat sie ein Problem. Davor hat die designierte Bürgermeisterin Angst.