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Die Furcht der Linken-Politikerin: Eralp ist den angsteinflößenden „Leuten“ etwas schuldig

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Sie haben Erwartungen an Elif Eralp und die Linke: Ibrahim Ibrahim (links) und Issa Remmo.
Sie haben Erwartungen an Elif Eralp und die Linke: Ibrahim Ibrahim (links) und Issa Remmo.
Sie haben Erwartungen an Elif Eralp und die Linke: Ibrahim Ibrahim (links) und Issa Remmo. Fotos: picture alliance/dpa (2)| Sven Kaeuler, Soeren Stache & Imago/Olaf Wagner
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Eralp ist den angsteinflößenden „Leuten“ etwas schuldig

Organisierte Kriminalität und Islamisten sind mächtig. So mächtig, dass auch sie die Linke in Berlin zur stärksten Partei gemacht haben. Kompromisse sind nicht ihr Ding: Daher muss Eralp nun liefern. Sonst hat sie ein Problem. Davor hat die designierte Bürgermeisterin Angst.

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Sie haben Erwartungen an Elif Eralp und die Linke: Ibrahim Ibrahim (links) und Issa Remmo. Fotos: picture alliance/dpa (2)| Sven Kaeuler, Soeren Stache & Imago/Olaf Wagner
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