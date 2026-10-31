Eralp gibt Berlin ein Sicherheitsversprechen

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BERLIN. Die Berliner Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp hat den Bürgern der Hauptstadt auf dem Landesparteitag ihrer Partei ein umfassendes Sicherheitsversprechen gegeben. „Selbstverständlich werde ich mich gegen jede Form von Menschenfeindlichkeit, gegen Antisemitismus und gegen Rassismus stellen, gegen organisierte Kriminalität, gegen Gewaltverherrlichung vorgehen – egal, von wo sie kommt“, erklärte die 45jährige am Samstagvormittag. Genau das sei ihr „Schutzversprechen“ an die Berliner.

Eralp reagierte damit auch auf die Kritik an ihrer eigenen Haltung gegenüber Hamas-Sympathisanten im Umfeld der Linkspartei (die JF berichtete).

Bereits vor Beginn des Parteitags hatte sie erklärt, der Antisemitismus in Berlin sei stark gestiegen. Dagegen wolle sie entschlossen vorgehen und die Prävention verstärken. In ihrer Rede versicherte sie, dass der Kampf gegen Antisemitismus, Rassismus und andere Formen der Menschenfeindlichkeit für sie selbstverständlich sei. Die mögliche Regierende Bürgermeisterin nutzte ihren Auftritt zugleich, um sich gegen die Vorwürfe der vergangenen Tage zu verteidigen. Seit den Enthüllungen des Spiegel erreichten sie zahlreiche Angriffe, aber auch große Solidarität. Sie werde sich davon nicht einschüchtern lassen. „Jetzt erst recht!“, rief sie den Delegierten zu, die ihre Rede mit stehendem Applaus quittierten.

Eralp will nicht an der Sicherheit sparen

Der Hintergrund: Durch versehentlich an den Spiegel übermittelte interne Anmerkungen war bekanntgeworden, dass Eralp und ihr Ehemann Angst vor Personen aus einem Hamas-nahen Milieu haben (die JF berichtete). Dabei ging es um den Palästina-Funktionär Ibrahim Ibrahim, der im September auf einer Wahlparty der Linken in Neukölln erschienen war. „Er hat Angst vor diesen Leuten und ich auch“, hatte Eralp geschrieben. Inzwischen erhält sie selbst Polizeischutz.

Im rbb24-Inforadio versicherte Eralp am Samstagmorgen, als Regierende Bürgermeisterin werde sie nicht an der Sicherheit der Hauptstadt sparen. Allerdings halte sie eine gute Sozialpolitik für die beste Vorbeugung gegen Kriminalität. Beim Verfassungsschutz wolle sie die Transparenz und parlamentarische Kontrolle stärken, die Behörde aber nicht ersetzen. Bei Gewaltverharmlosung oder Gewaltverherrlichung sei eine Grenze überschritten, die auch ihre Partei anerkennen müsse.

Der Zentralrat der Juden bezweifelt allerdings, dass die Berliner Linke ihre Versprechen einhalten wird. Präsident Josef Schuster bezeichnete die Beteuerungen der Partei als Lippenbekenntnisse. Er kritisierte insbesondere den Umgang mit Abgeordneten, denen antisemitische Positionen oder Kontakte in entsprechende Milieus vorgeworfen werden. Zu ihnen zählt Vanessa Emde, mit der die Fraktionsführung nach Eralps Angaben keine Grundlage für eine weitere Zusammenarbeit mehr sieht.

Sicherheitsfrage belastet Koalitionsgespräche

Auch beim möglichen Koalitionspartner SPD bestehen erhebliche Vorbehalte. Landeschef Steffen Krach hatte Eralps Umgang mit den Hamas-nahen Kontakten als „verheerendes Signal“ bezeichnet. Wer Berlin regieren wolle, müsse Organisierte Kriminalität und antisemitische Netzwerke klar benennen und ihnen entgegentreten können. Die Debatte über Eralps Sicherheitsängste hat damit auch die Frage nach ihrer Regierungsfähigkeit aufgeworfen.

Auf dem Parteitag stellte Eralp dennoch die gemeinsamen Vorhaben von Linken, SPD und Grünen in den Vordergrund. Das Sondierungspapier trage eine „klare linke Handschrift“, erklärte sie. Die Partei wolle unter anderem durch die Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen gegen hohe Mieten vorgehen. Allerdings müsse die Linke Kompromisse eingehen, da sie bei der Abgeordnetenhauswahl keine absolute Mehrheit erreicht habe.

Die Delegierten sollen am Samstag über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden. Bei der Wahl am 20. September war die Linke mit 25,7 Prozent stärkste Kraft geworden. Eralp könnte damit als erste Politikerin ihrer Partei das Amt der Regierenden Bürgermeisterin übernehmen. Ob ihr Sicherheitsversprechen auch die Zweifel von SPD und Grünen ausräumt, wird sich allerdings erst in den Koalitionsverhandlungen zeigen. (rr)