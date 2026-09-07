Endergebnis von Sachsen-Anhalt: AfD und CDU, SPD, Grüne, Linke gleichauf

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06.55 Uhr: Unterdessen bezeichnete der Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer (CDU), sein Nachbarland Sachsen-Anhalt als „geschichtlichen Unfall“. „Wir hätten dieses Land vielleicht aufteilen sollen zwischen anderen“, sagte er am Wahlabend in der Comödie Dresden. Die Wahlergebnisse bezeichnete er dabei als eine „äußerst bittere Entwicklung“. Gleichwohl habe er Hoffnung, dass man nicht in einer oder zwei Wochen zur Tagesordnung übergehen werde. Man müsse „jetzt wirklich anfangen zu schauen, was die Menschen bewegt, warum sie so wählen“, damit „so ein Wahlabend“ nicht mehr passiere.

Die CDU zerlegt sich im Warp-Speed: „Sachsen-Anhalt ist leider ein geschichtlicher Unfall, wir hätten dieses Land vielleicht aufteilen sollen zwischen anderen“ sagt Sachsen-MP Kretschmer bei einem Auftritt in der Comödie Dresden. pic.twitter.com/xhmvWPe2Ln — Gr@ntlɘr 🥨🍺 (@oida_grantler) September 6, 2026

Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) warnte hingegen mit Blick auf das Wahlergebnis auf X: „Die deutsche Frage darf für unsere Nachbarn nicht wieder offen sein.“ Da die Ergebnisse auch für das „befreundete Ausland“ relevant seien, brauche es „weniger Streit, weniger Versprechen, mehr ehrliches Zuhören, gemeinsame Ergebnisse“ und eine „schonungslose Selbstkritik“ aller „demokratischen Parteien“.

Weniger Streit, weniger Versprechen, mehr ehrliches Zuhören, gemeinsame Ergebnisse. Den Anspruch sollten wir alle haben oder entsprechende Konsequenzen ziehen. Das ist auch für das befreundete Ausland relevant. Die deutsche Frage darf für unsere Nachbarn nicht wieder offen sein. — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) September 6, 2026

06.32 Uhr: Einen knappen Lob für die AfD gab es auch von dem Eigentümer des Kurznachrichtendienstes X, Elon Musk. „Gut gemacht!“, schrieb er noch in der Wahlnacht auf der Plattform auf Deutsch.

Gut gemacht! — Elon Musk (@elonmusk) September 6, 2026

06.29 Uhr: Jetzt rechnet auch der langjährige CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach mit dem Wahlkampf seines Parteikollegen und Ministerpräsidenten Sven Schulze ab. „Wahrscheinlich hat Herr Schulze auch gedacht, wenn ich viermal mit Didi Hallervorden auftrete, bringt mir das Sympathien“, sagt er im Podcast von „Table.Briefings“ am Morgen nach der Wahl. „Auf Sachsen-Anhalt kommt eine ganz schwere Zeit zu.“ Es werde eine „Mammutaufgabe“ sein, das Land zusammenzuführen und dabei „weder Rechts- noch Linksaußen“ die Hand zu reichen.

Schulzes Kritik an unbeliebten Maßnahmen wie der Abschaffung der Rente mit 63 (JF berichtete) habe sich demnach nicht. „Man kann Politik nicht gegen die Mathematik machen“, mahnte Bosbach und plädierte dafür, den bisherigen Kurs in der Wirtschafts- und Sozialpolitik fortzusetzen.

06.16 Uhr: Deutliche Kritik am Wahlausgang in Sachsen-Anhalt kommt auch von der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). „Ein Klima der Abschottung ist Gift für den Standort“, warnt deren Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter. Dabei spricht er von einer „kräftigen Ohrfeige“ für die „demokratische Mitte“. Das Ergebnis müsse ein „Ansporn sein, Vertrauen zurückzugewinnen und zu beweisen, dass Politik Probleme lösen kann.“

05.41 Uhr: Nach der Wahlniederlage kriselt es in der CDU: Um 13:30 Uhr will sich Bundeskanzler Friedrich Merz laut der Bild zum Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt äußern. Zuvor veröffentlichte die Zeitung ein Foto des sichtlich zerknirschten Unionspolitikers im Auto. „Die politische Krise des deutschen Kanzlers hat das Stadium erreicht, auf dem Fotos aus seinem Autorücksitz im Stil britischer Politiker gemacht werden“, spottete der Telegraph-Korrespondent in Berlin, James Rothwell.

Germany’s Chancellor has reached the British-style backseat photo stage of his political crisis pic.twitter.com/EGIqGOQd4R — James Rothwell (@JamesERothwell) September 6, 2026

05.30 Uhr: Nun formuliert BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht die Bedingungen für die Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt. „Jetzt gibt es hoffentlich Mehrheiten im Magdeburger Landtag für einen Kurswechsel in der Energiepolitik, ein Ende der Russland-Sanktionen, bessere Bildung und eine grundlegende Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks“, sagt die Ex-Bundestagsabgeordnete der DPA. „Diese Mehrheiten will das BSW nutzen, um das Leben der Menschen zu verbessern.“

Die Partei fordert einen überparteilichen Ministerpräsidenten, der mit wechselnden Mehrheiten regieren würde. Diesem Angebot erteilte AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund bereits am Wahlabend eine Absage. „Wir möchten ganz klar, dass der Wähler endlich wieder ⁠nach ​der Wahl das ‌bekommt, was er vorher gewählt hat“, beteuerte er am Wahlabend im ZDF.

05.15 Uhr: Auch der Rest Europas schaut auf das AfD-Rekordergebnis in Sachsen-Anhalt. So schreibt Polens Ministerpräsident Donald Tusk auf X: „In Polen können sich nur Idioten oder Verräter über den AfD-Triumph in Deutschland freuen. So manche haben sich schon in der PiS-Partei und in der Konföderation angesammelt.“ Tusks Bürgerliche Plattform ist wie die deutschen Unionsparteien Teil der EVP auf der EU-Ebene.

W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z tryumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w Konfederacjach i PiS. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 6, 2026

Eindeutige Verurteilungen kommen auch aus der französischen Linken. Der Chef der linksextremen La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, bezeichnete das Ergebnis als eine „katastrophale Schau der Blindheit“ der Politiker der Mitte. „In Deutschland ist die extreme Rechte wieder da“, schrieb er auf X. Unter diesen Bedingungen sei eine von Deutschland angestrebte europäische Armee „inakzeptabel“.

L’extrême droite de retour en Allemagne. Catastrophique démonstration de l’aveuglement des politiques européennes centristes. Ce désastre est leur résultat. Dans ces conditions, le projet militaire allemand de créer la première armée conventionnelle d’Europe est inacceptable pour… — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) September 6, 2026

04.31 Uhr: Herzlich willkommen zum Liveticker der JUNGEN FREIHEIT zu den Entwicklungen nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Das Wichtigste vorab: Mit 43,8 Prozent holt die AfD mit ihrem Spitzenkandidaten Ulrich-Siegmund ein historisches Ergebnis für die Partei. Die CDU des Ministerpräsidenten Sven Schulze sinkt hingegen auf 17,2 Prozent, ein Allzeittief in dem seit 2002 von ihr regierten Bundesland. Das teilte die Landeswahlleiterin Christa Dieckmann in der Nacht zum Montag mit.

Auf Platz drei landet die SPD mit 9,3 Prozent. Weit über den Erwartungen schneiden auch die Grünen mit Susan Sziborra-Seidlitz mit 8,9 Prozent ab. Dagegen stürzt die Linkspartei um die Spitzenkandidatin Eva von Angern von Platz drei auf Platz fünf ab, mit 8,6 Prozent. Überraschend zieht auch das BSW mit 5,3 Prozent in den Magdeburger Landtag ein – und wird damit zum Zünglein an der Waage.

04.31 Uhr: Die Sitzverteilung ergibt weder für die AfD noch für den Block aus CDU, SPD, Grünen und Linken eine absolute Mehrheit. Beide Lager kommen auf jeweils 39 Mandate. Zünglein an der Waage ist das BSW mit fünf Sitzen.

Den Liveticker vom Tag der Landtagswahl können Sie hier nachlesen.