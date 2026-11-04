Emde zündet nächste Eskalationsstufe, bleibt aber in der Fraktion

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BERLIN. Die wegen ihrer Nähe zu islamischen Terrorunterstützern in die Kritik geratene Berliner Linken-Abgeordnete Vanessa Emde hat ihre Partei und damit auch SPD und Grüne ein weiteres Mal provoziert. Zur Fraktionssitzung am Dienstag brachte sie die ebenso extremistische Genossin Hannah Bruns mit, gegen die ein Parteiausschlussverfahren läuft. Diese ist Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Palästinasolidarität bei der Berliner Linken.

Bruns‘ Haltung zu Israel, Hamas und radikalen Palästinensern geht selbst der islamophilen Linken in Berlin zu weit. Emde stellte die 32-Jährige nach Informationen des Tagesspiegel am Dienstag den Kollegen als Teil ihres Wahlkampfteams vor. Laut Einschätzungen aus der Fraktion dürfte Emde die 32-Jährige auch als ihre Mitarbeiterin im Abgeordnetenhaus einstellen. Beide Frauen ließen sich schon Arm in Arm mit Terror-Sympathisant Ibrahim Ibrahim abbilden – ein Mann, vor dem selbst Bürgermeister-Kandidatin Elif Eralp Angst hat.

Konsequenzen in Form eines Antrags auf Ausschluss aus der Fraktion hatte diese neuerliche Provokation erneut nicht. SPD und Grüne hatten es zunächst zur Bedingung gemacht, dass sich die Linksfraktion von Emde trennt. Doch sie wurde aufgenommen. Und nun bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit, um sie wieder auszuschließen. Dass dies geschieht, gilt als unwahrscheinlich, denn die direkt gewählte Neuköllner Abgeordnete weiß viele Kollegen hinter sich.

Emde darf bleiben

Um die weitere Anwesenheit der vom Parteiausschluss bedrohten Extremistin zu verhindern, wurde die Fraktionssitzung von parteiöffentlich zur geschlossenen Veranstaltung erklärt. Damit musste Bruns gehen, weil sie nicht Abgeordnete ist. Emde aber durfte bleiben.

Die 45-Jährige hatte sich am Wochenende dafür entschieden, am Rande des Linken-Landesparteitags, bei dem über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen abgestimmt wurde, vor der Halle mit Palästinenser-Aktivisten gegen die eigene Partei zu demonstrieren. Emde ist zwar Delegierte, nahm aber nicht an der Veranstaltung teil. Sie blieb vor der Tür und heizte mit Megaphon der Menge ein.

Doch der Fraktionsvorstand zog auch nach der neuerlichen Provokation mit Bruns am Dienstag keine Konsequenzen. Laut Tagesspiegel beschäftigte sich das Gremium zwar bereits im Vorfeld der Sitzung mit der Personalie Emde, stellte aber erneut keinen Ausschlussantrag.

SPD und Grüne halten sich zurück

Mit Spannung wird nun die Landesvorstandssitzung am Freitag erwartet. Dieses Parteigremium könnte Emde dazu auffordern, ihr Mandat zurückzugeben. Bisher blieben allerdings alle Gespräche der Linken-Führung über die Frau ergebnislos. Kommt es tatsächlich zu einer solchen Aufforderung und lehnt sie diese ab, könnte in der Woche darauf ein Ausschlussantrag durch den Fraktionsvorstand gestellt werden. Ob der allerdings die nötigen Stimmen findet, ist zweifelhaft.

SPD und Grüne hatten sich nach anfänglicher Empörung über Emde und der Bedingung des Fraktionsausschlusses in der Sache nicht mehr zu Wort gemeldet. Vielmehr entschieden die Parteien, in Koalitionsverhandlungen mit der Linken zu treten. (fh)