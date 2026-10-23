Eltern des getöteten Marius fürchten, dass Afghane schuldunfähig ist

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TRIER. Drei Monate nach dem gewaltsamen Tod ihres Sohnes Marius haben Elke und Thomas Dick eine neue Sorge: Der afghanische Tatverdächtige könnte für schuldunfähig erklärt werden und statt ins Gefängnis in eine psychiatrische Einrichtung kommen.

„Es wäre für uns sehr unbefriedigend, wenn es in diese Richtung ginge und ein Urteil in diesem Sinne gefällt werden würde“, erklärt Elke Dick in einem Interview mit Euronews. Für sie steht fest: „Dies war für uns ein Mord, und er sollte als Mörder verurteilt werden.“

Am 15. Juli war ihr 22jähriger Sohn auf dem Rückweg von einem Supermarkt in Trier mit einem Küchenmesser angegriffen worden (die JF berichtete). Mindestens zweimal wurde auf den Studenten eingestochen, wenig später starb er im Krankenhaus. Der mutmaßliche Angreifer, ein damals ebenfalls 22 Jahre alter Afghane, kannte sein Opfer nicht. Er war 2017 als unbegleiteter Minderjähriger nach Deutschland gekommen. Sein Asylantrag wurde abgelehnt, wegen eines Abschiebungsverbots durfte er allerdings bleiben. 2023 erhielt er sogar eine unbefristete Niederlassungserlaubnis.

Eltern befürchten vorzeitige Entlassung des Afghanen

Schon unmittelbar nach der Tat war der Verdächtige in einer geschlossenen forensischen Psychiatrie untergebracht worden. Die Staatsanwaltschaft Trier ermittelt wegen Totschlags. Demnach war der Afghane bereits vor dem Angriff wegen einer psychischen Erkrankung behandelt worden. Ein psychiatrisches Gutachten soll klären, ob seine Schuldfähigkeit bei der Tat beeinträchtigt war. Mitte Oktober teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass die Ermittlungen kurz vor dem Abschluss stünden. Eine Entscheidung über die Schuldfähigkeit liegt bislang nicht vor.

Thomas Dick fürchtet, dass der mutmaßliche Mörder seines Sohnes nach einigen Jahren als ungefährlich eingestuft werden könnte. Sollte ein Gutachter feststellen, dass der Mann ausreichend behandelt worden sei und keine Gefahr mehr darstelle, könnte ein Gericht seine Entlassung anordnen. Für die Eltern wäre das nur schwer zu akzeptieren. Während ihr Sohn sein Leben verloren hat, könnte der Verantwortliche möglicherweise irgendwann wieder in Freiheit leben.

Doch die Sorge um den Ausgang des Verfahrens ist längst nicht mehr der einzige Grund für die öffentliche Kritik der Familie. Die Eltern fragen sich auch, weshalb ein Mann, dessen Asylantrag abgelehnt worden war und der später offenbar psychiatrische Hilfe benötigte, dauerhaft in Deutschland bleiben durfte. „Die lässt man seit 2015 unkontrolliert ins Land und die Bürger laufen als Beta-Tester herum“, kritisiert Thomas Dick. Er hält es für unverantwortlich, Menschen aufzunehmen, über deren Herkunft, persönliche Vorgeschichte und mögliche psychische Erkrankungen die Behörden seiner Ansicht nach zu wenig wissen.

CDU-Eltern wollen Konsequenzen statt Brandmauer

Dabei unterscheiden die Eltern ausdrücklich zwischen illegaler Einwanderung und Menschen, die sich erfolgreich in Deutschland integriert haben. Thomas Dick verweist auf zahlreiche Beschäftigte mit Migrationshintergrund, etwa im Gesundheitswesen, die einen wichtigen Beitrag leisten. Gleichzeitig kritisiert er, dass gut integrierte Ausländer abgeschoben würden, während andere trotz abgelehnter Asylanträge bleiben könnten. Seine Forderung lautet, die Grenzen konsequenter zu kontrollieren, illegale Migration zu unterbinden und die Behörden bei der Durchsetzung des Aufenthaltsrechts besser miteinander zu vernetzen.

Auch von der eigenen Partei erwarten die beiden CDU-Mitglieder einen Kurswechsel. Die Brandmauer zur AfD müsse fallen, weil sie nach ihrer Auffassung keine Probleme löse. „Wir sagen es noch einmal explizit, die Brandmauer müsste endlich eingerissen werden“, verlangt Thomas Dick. Statt über ein AfD-Verbotsverfahren zu diskutieren, sollten die Parteien gemeinsam nach Lösungen suchen. Mit Bundeskanzler Friedrich Merz hatte die Familie nach der Tat persönlich telefoniert. Auch hochrangige Landespolitiker besuchten die Eltern. Danach sei der Kontakt jedoch abgebrochen. Weitere Nachfragen oder Gespräche über mögliche politische Konsequenzen habe es nicht gegeben.

Besonders schmerzt die Eltern das Gefühl, dass nicht jedes Opfer dieselbe öffentliche Aufmerksamkeit erhält. Sie fühlen sich wie „Opfer 2. Klasse“. Thomas Dick verweist auf das jährliche Gedenken an die Opfer des Anschlags von Hanau 2020, an dem regelmäßig hochrangige Politiker teilnehmen. Für Menschen wie seinen Sohn vermisst er ein vergleichbares Zeichen des Staates. Gemeinsam mit der Initiative Trauerwache Deutschland setzt sich die Familie deshalb für eine stärkere öffentliche Erinnerung an Opfer tödlicher Gewalttaten ein.

Rückkehr an den Tatort

Wie sehr der Tod ihres Sohnes das Leben der Familie verändert hat, zeigt auch das Schicksal des Vaters. Im August erlitt Thomas Dick beim Tennisspielen einen schweren Herzinfarkt. In einer fünfstündigen Operation mussten ihm fünf Bypässe gelegt werden. Zeitweise lag er im künstlichen Koma. Bereits zuvor hatte er wegen einer Herzerkrankung zwei Stents erhalten. Den enormen seelischen Belastungen seit dem Tod seines Sohnes schreibt er einen erheblichen Anteil an seiner gesundheitlichen Krise zu.

Seit der Tötung von Marius habe auch die Mutter, Elke, große Angst um ihre Kinder. Gleichzeitig fürchte sie, wegen ihrer Kritik an der Einwanderungspolitik als Nazi bezeichnet zu werden. Doch die beiden wollen sich nicht mit dem Tod ihres Sohnes abfinden, ohne zumindest versucht zu haben, politische Veränderungen anzustoßen. „Damit anderen Eltern so etwas erspart bleibt“, beschreibt sie ihr Ziel. (rr)