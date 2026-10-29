Elif Eralp will rechtlich gegen „Spiegel“-Enthüllung vorgehen

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BERLIN. Berlins Linkspartei-Bürgermeisterkandidatin, Elif Eralp, plant offenbar wegen der Spiegel-Enthüllung über ihre Angst vor Hamas-Unterstützern aus dem eigenen Milieu rechtliche Schritte einzuleiten. Sie wolle gegen das Magazin vor Gericht ziehen und beim Deutschen Presserat eine Beschwerde einreichen, erfuhr „Politico“ aus Kreisen der Berliner Linkspartei.

Der Spiegel veröffentlichte am Donnerstagmorgen Nachrichtenverläufe zwischen Eralp, ihrem Sprecher und der Landesvorsitzenden der Berliner Linkspartei, Kerstin Wolter, die augenscheinlich versehentlich mit der Autorisierung eines Interviews an das Magazin geschickt wurden (JF berichtete). Dort hatte Eralp ihre persönliche Angst vor Personen aus dem ihrer Partei nahestehenden extremistischen palästinensischen Milieu geäußert. Ihr Mann habe „Angst vor diesen Leuten und ich auch“, schrieb sie mit Blick auf einen Terrorverharmloser, aus dem Umfeld ihrer Partei.

Eralp: „Private interne Inhalte veröffentlicht“

Zuvor kündigte Eralp an, nicht ausführlich Stellung zur Enthüllung zu beziehen. „Ich werde mich nicht detailliert zu der Spiegel-Berichterstattung äußern, weil dort private interne Inhalte veröffentlicht wurden“, sagte sie am Donnerstag am Rande der konstituierenden Sitzung im Berliner Abgeordnetenhaus.

Eralp betonte jedoch, dass sie sich „von niemandem einschüchtern lassen“ werde. „Und dass man sich Sorgen um seine eigene Familie macht, das ist, glaube ich, ganz normal und eine Selbstverständlichkeit. Und es ist ja auch Resultat einer, sage ich mal, zum Teil wirklich vergifteten Debatte, die wir die letzten Wochen und Monate erlebt haben.“

Berliner sollen sich sicher fühlen

Die Politikerin wies darauf hin, dass sie als Bürgermeisterin für die soziale sowie die individuelle Sicherheit von allen Berlinern sorgen werde. Mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln werde sie gegen organisierte Kriminalität, gegen gewaltverherrlichende Organisationen, Gewalt und Terror konsequent vorgehen. „Und das ist auch mein Versprechen an alle Berlinerinnen und Berliner, dass sie sich hier in unserer Stadt sicher fühlen können. Auf der Straße, zu Hause und überall, wo sie sind. Dafür werde ich alles tun. Und dieser Kampf hat für mich und auch die künftige Koalition oberste Priorität.“

Es sollten „wirklich alle Menschen“ unterstützt und ein gutes sowie sicheres Leben in Würde ermöglicht werden. „Und zwar egal, woher sie kommen, woran sie glauben oder welche Identität sie haben.“

Folgt man Elif Eralp, waren das ‚private, interne Mitteilungen‘, die veröffentlicht wurden. Und: der SPIEGEL ist schuld. Wie ihre Fraktion mit problematischen Kräften umgehen will, sagt sie nicht. Versichert aber: Werde als Regierende für die Sicherheit Berlins sorgen. Statement: https://t.co/rX4lKMV8da — Tilman Steffen (@tilsteff) October 29, 2026

Angst um Familie ist normal

Der Landesvorsitzende der Berliner Linkspartei, Maximilian Schirmer, nahm Eralp in Schutz. „Wer sich um sich oder um seine Familie sorgt, muss sich dafür nicht schämen“, sagte er gegenüber Pressevertretern im Abgeordnetenhaus. „Was klar ist, dass Elif Eralp jeden Tag aufsteht und für ein bezahlbares Berlin kämpft. Für ein Berlin, in dem alle Menschen sicher leben können.“

Die Sicherheitsbehörden hätten der Linkspartei gesagt, dass politische Probleme nicht an einzelnen Menschen, sondern an einzelnen Aussagen festgemacht werden müssten. „Dass diese Sicherheitsbedenken hier missachtet wurden, lässt uns zutiefst besorgt zurück.“ Die Linkspartei wolle gegen alles, was die Bewohner Berlins unsicher mache, kämpfen.

Artikel löst Empörungswelle aus

Die Spiegel-Berichterstattung sorgte für heftige Kritik an der Linkspartei in Berlin und Eralp. Der Bundestagsabgeordnete der Grünen, Konstantin von Notz, empfand den Vorgang als „krass und irritierend“, sagte der Abgeordnete dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Strukturen der organisierten Kriminalität und ihre negativen Auswirkungen auf die Sicherheit in Berlin seien so real wie bestehende Verbindungen dieser Strukturen zu Terrororganisationen. „Wer Regierungsverantwortung übernehmen möchte, muss diese Probleme politisch entschlossen angehen, und die allererste und geringste Grundlage dafür ist, diese Probleme klar zu benennen.“

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD, Sebastian Münzenmaier, bezeichnete ihre Angst als Produkt ihrer eigenen Politik (JF berichtete). „Die Revolution frisst ihre Kinder. Jahrelang hat die Linke Kritik an Clan-Kriminalität, Massenmigration und islamischer Terrorverherrlichung als rassistisch diffamiert. Jetzt hat sie auf einmal Angst vor den Geistern, die sie rief“, sagte der Politiker gegenüber der JUNGEN FREIHEIT. Wer sich unter der Bettdecke verkrieche, könne keine Hauptstadt regieren. „Wer nicht einmal den Mut besitzt, die offensichtliche Gefahr beim Namen zu nennen, dem darf man nicht die Sicherheit von Millionen Bürgern anvertrauen“, warnte Münzenmaier.

Die Berliner Landes- und Fraktionsvorsitzende der AfD, Kristin Brinker, forderte Grüne und SPD auf, die Koalitionsverhandlungen mit der Linkspartei umgehend zu beenden. „Dieser Partei und dieser Frau darf unsere Stadt unter keinen Umständen überlassen werden“, warnte die Politikerin. „Wenn Grüne und SPD ihr dennoch den Weg ins Rote Rathaus bahnen, versündigen sie sich an Berlin.“ (mas)