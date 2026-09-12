Linken-Frontfrau Elif Eralp: Erobert sie Berlin?

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Sie hat all das, was Journalisten fasziniert und was das hippe Berliner Milieu mag: Elif Eralp ist eine Frau, kommt aus „antirassistischen“ Initiativen, hat migrantische Wurzeln, und sie will Enteignungen von Wohnungskonzernen. Damit hat es die 45jährige zunächst in ihrer Partei, der Linken, und nun auch in den Umfragen ganz nach vorn gebracht. Den Demoskopen zufolge wird die umbenannte SED (die in der jüngsten Umfrage bei 23 Prozent steht) am 20. September stärkste Kraft bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl.

Da es mit Grünen (16 Prozent) und der abgeschlagenen SPD (10 Prozent) zu einer parlamentarischen Mehrheit wohl reichen würde, sehen viele Beobachter Eralp schon als nächste Regierende Bürgermeisterin der Hauptstadt. Das einzige, das ihr noch auf die Füße fallen könnte, ist der sich ausbreitende Islamismus in ihrer Partei. Nachdem sozialistische, aber regierungsfähige Politiker wie Ex-Senator Klaus Lederer die Partei im Streit um eine Antisemitismus-Erklärung verlassen haben, fällt der Berliner Landesverband zunehmend Linksextremisten und radikalen Moslems in die Hände.