EKD grenzt sich weiter von der AfD ab

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WÜRZBURG. Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat ihre Abgrenzung zur AfD bekräftigt. „Wahlerfolge verändern vielleicht Machtverhältnisse, aber sie ändern nichts an der Unvereinbarkeit von Menschenfeindlichkeit mit dem Evangelium“, sagte die Ratsvorsitzende der EKD, Kirsten Fehrs, auf der Jahrestagung der Vereinigung.

Den „Feinden der liberalen Demokratie“ werde man nicht das Feld überlassen, betonte sie. Die EKD-Ratsvorsitzende gab weiterhin an, dass „völkisches Denken“ und „Antisemitismus“ mit der biblischen Botschaft nicht vereinbar seien. Zudem habe sie Sympathie dafür geäußert, dass staatliche Stellen ein AfD-Verbotsverfahren prüfen.

EKD-Ratschefin fordert keine Kirchenämter für Rechte

Fehrs forderte, aus der AfD-kritischen Haltung Konsequenzen für die Besetzung von Ämtern und Funktionen in der Kirche zu ziehen. „Wer menschenverachtende Haltungen öffentlich vertritt, kann nicht gleichzeitig glaubwürdig für die Kirche sprechen und sie in Ämtern und Funktionen unserer Kirche vertreten.“

Dennoch plädierte Fehrs für eine Trennung zwischen Haltungen und Äußerungen von Menschen sowie zwischen bloßer Parteimitgliedschaft und den Funktionären der Partei. Eine „Gesinnungskontrolle“ dürfe es demnach nicht geben.

Der katholische Bischof Franz Jung rief zu mehr gemeinsamem Engagement gegen gesellschaftliche Polarisierung auf. „In dieser Situation müssen die christlichen Kirchen dazu beitragen, verbindende Kräfte zu stärken, um ein immer weiteres Auseinanderfallen der Gesellschaft zu verhindern“, sagte der Würzburger Geistliche vor den Synodalen. (ng)