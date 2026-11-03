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Machtkampf in der SPD: Eine Frau für Lars – oder eine Frau ohne Lars?

Machtkampf in der SPD: Eine Frau für Lars – oder eine Frau ohne Lars?

Machtkampf in der SPD: Eine Frau für Lars – oder eine Frau ohne Lars?

Das Bild täuscht. Statt Traualtar stehen die Zeichen eher auf Scheidung: SPD-Chef Lars Klingbeil und die machthungrige Manuela Schwesig.
Das Bild täuscht. Statt Traualtar stehen die Zeichen eher auf Scheidung: SPD-Chef Lars Klingbeil und die machthungrige Manuela Schwesig.
Das Bild täuscht. Statt Traualtar stehen die Zeichen eher auf Scheidung: SPD-Chef Lars Klingbeil und die machthungrige Manuela Schwesig. Foto: picture alliance/dpa | Jens Büttner
JF-Plus Icon Premium Machtkampf in der SPD
 

Eine Frau für Lars – oder eine Frau ohne Lars?

Vizekanzler Lars Klingbeil kämpft um sein politisches Überleben. Der SPD-Parteitag im Januar könnte seine Karriere beenden. Dann wäre der Weg frei für Alleinherrscherin Manuela Schwesig. Hintergrundbericht über eine Partei in Aufruhr.

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Das Bild täuscht. Statt Traualtar stehen die Zeichen eher auf Scheidung: SPD-Chef Lars Klingbeil und die machthungrige Manuela Schwesig. Foto: picture alliance/dpa | Jens Büttner
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