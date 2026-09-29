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Behörden-Chef vor Ausschuss: Einblicke in Thüringens Verfassungsschutz: Viele Grüße aus der Anstalt

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Behörden-Chef vor Ausschuss: Einblicke in Thüringens Verfassungsschutz: Viele Grüße aus der Anstalt

Das Bild zeigt den Verfassungsschutzpräsidenten von Thüringen, Stephan Kramer und seinen Rechtsbeistand.
Das Bild zeigt den Verfassungsschutzpräsidenten von Thüringen, Stephan Kramer und seinen Rechtsbeistand.
Der Thüringer Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer und sein Rechtsbeistand Camilla Bertheau: Einige Fragen blieben offen. Foto: JF
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Einblicke in Thüringens Verfassungsschutz: Viele Grüße aus der Anstalt

Im Untersuchungsausschuss in Thüringen zur Amtsführung von Verfassungsschutz-Präsident Kramer tun sich Abgründe auf. Die JUNGE FREIHEIT war vor Ort.

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Der Thüringer Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer und sein Rechtsbeistand Camilla Bertheau: Einige Fragen blieben offen. Foto: JF
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