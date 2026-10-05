Ein CDU-Innenminister entdeckt die Deutschlandflagge

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POTSDAM. Brandenburgs Innenminister Jan Redmann (CDU) hat die dauerhafte Beflaggung seines Ministeriums und vier weiterer Behörden seines Geschäftsbereichs angeordnet. Seit dem Tag der Deutschen Einheit sollen dort die Deutschlandflagge, die Landesflagge und die Europaflagge wehen. Der Minister begründet den Schritt damit, die Nationalfarben nicht politischen Rändern überlassen zu wollen.

„Wenn die Mitte die Fahne aus der Hand legt, greifen andere zu“, schrieb Redmann in einem Gastbeitrag für die Märkische Allgemeine Zeitung.

Einerseits werde Schwarz-Rot-Gold zur Ausgrenzung benutzt. Andererseits unterstellten manche Menschen jedem, der die Flagge zeige, eine fragwürdige Gesinnung. Auf einigen Veranstaltungen zum Christopher Street Day sei sie sogar unerwünscht. Beides sei falsch. Die Anordnung gilt allerdings ausschließlich für Redmanns Geschäftsbereich. Andere Ministerien und Landesbehörden sind davon nicht betroffen. Das Bildungsministerium erklärte, bislang keine dauerhafte Beflaggung vorzusehen.

AfD begrüßt Entscheidung, aber…

Die AfD unterstützte die Dauerbeflaggung, sprach dem Innenminister jedoch eine patriotische Motivation ab. Er handle nicht aus Überzeugung, „sondern aus Angst, 2029 auch in Brandenburg aus dem Landtag zu fliegen“, erklärte Landeschef René Springer.

„Kaum fliegt die CDU aus dem Landtag in Mecklenburg-Vorpommern, entdeckt Jan Redmann plötzlich seine Liebe zu Schwarz-Rot-Gold und zum Patriotismus“, fügte Springer hinzu. Die Kritik richtet sich damit gegen die Beweggründe des Ministers, nicht gegen das dauerhafte Hissen der Flaggen.

Die brandenburgischen Jusos lehnten den Vorstoß dagegen als Symbolpolitik ab. Redmann solle lieber Rechtsextremismus bekämpfen. Zustimmung erhielt der Innenminister von der parlamentarischen Gruppe „Wir für Brandenburg“.

Brandenburgs Innenminister Jan Redmann (CDU) hat angekündigt, ab dem 3. Oktober die Deutschlandfahne dauerhaft am Innenministerium, am Polizeipräsidium und an mehreren Ausbildungsstätten seines Geschäftsbereichs wehen zu lassen. Er begründet das unter anderem mit einem neuen Bekenntnis zu Patriotismus und Schwarz-Rot-Gold. Kaum ist die CDU in Mecklenburg-Vorpommern aus dem Landtag geflogen, entdeckt Redmann plötzlich seine Liebe zu Schwarz-Rot-Gold. Dass die Deutschlandfahne künftig dauerhaft vor dem Innenministerium und weiteren Behörden weht, begrüßen wir ausdrücklich. Den weiteren Absturz der CDU wird das aber nicht verhindern. Denn Redmann handelt nicht aus Überzeugung, sondern aus Angst, 2029 auch in Brandenburg aus dem Landtag zu fliegen. Werden Sie aktiv:

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https://t.co/gRQYLu6ZYg — AfD Brandenburg (@BrandenburgAfD) October 3, 2026

Minister verteidigt Deutschlandflagge

Auch Brandenburgs Minister für gesellschaftlichen Zusammenhalt, René Wilke (SPD, vorher Linke), stellte sich hinter Redmann. „Wir richten unsere Beflaggung nicht an den Handlungen von Rechtsextremen aus. Unsere Fahne gehört ihnen auch nicht.“ Schwarz-Rot-Gold stehe für die deutsche Demokratiegeschichte und die Friedliche Revolution in Ostdeutschland.

Eine dauerhafte Beflaggung für seine eigenen Häuser hat Wilke bislang allerdings nicht beschlossen. Sein Sozialministerium teilte zudem mit, vor dem Ministeriumsgebäude in Potsdam gebe es keine drei Flaggenmasten.

Redmann warb unterdessen dafür, die Nationalfarben selbstverständlich zu zeigen. „Wer beim Fußball, beim Dorffest oder auf dem CSD Schwarz-Rot-Gold zeigt, soll niemandem erklären müssen, was mit ihm nicht stimmt.“ Patriotismus bedeute für ihn: „Ich liebe mein Land, ohne andere kleinzumachen.“ (rr)