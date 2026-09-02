Explosion am Augsburger Hauptbahnhof

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AUGSBURG. In Augsburg ist es am frühen Morgen zu einer Explosion am Hauptbahnhof gekommen. Unbekannte haben einen nicht näher bekannten Gegenstand explodieren lassen, der sich in einem Gebäudedurchgang befand.

Die Polizei befindet sich im Großeinsatz. Nach ihren Angaben sind mehrere Menschen durch Knalltraumata verletzt worden. Schwerverletzte gibt es offenbar nicht. Auch Fensterscheiben seien durch die Explosion beschädigt worden.

+++ Update, 06:10 Uhr +++ In einem Gebäudedurchgang kam es zur Explosion eines unbekannten Gegenstandes. Es kommt zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr und im ÖPNV. Bitte umfahrt den Bereich weiträumig.#PolizeiSWN #Polizeieinsatz #Augsburg https://t.co/68tpe2qx4F pic.twitter.com/Y7jllPHSS1 — Polizei Schwaben Nord (@polizeiSWN) September 2, 2026

Bahnverkehr in Augsburg beeinträchtigt

Sowohl der Straßen- als auch der öffentliche Nahverkehr in der bayerischen Stadt sind beeinträchtigt. Das Bahnhofsgebäude und das Gleis 1 sind derzeit gesperrt, sagte ein Polizeisprecher der Bild. Der Bahnverkehr läuft über die anderen Gleise. Passagiere können über den über den Nord- und Südzugang zu den übrigen Bahnsteifgen gelangen.



Weitere Hintergründe zu der Tat sind momentan noch nicht bekannt. Das Landeskriminalamt ist laut Medienberichten mit einem Sprengstoffexperten und einem Entschärfungsroboter vor Ort.

Die Deutsche Bahn hat ihre Mitarbeiter in einem vertraulichen Schreiben erst kürzlich vor linksextremen Terroranschlägen im Zusammenhang der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gewarnt (JF berichtete exklusiv). „Im Zusammenhang mit der sogenannten ‚Aktionswoche‘ sind auch Angriffe auf die Infrastruktur der Deutschen Bahn nicht auszuschließen“, heißt es in dem internen Papier der DB-Tochtergesellschaft „InfraGO“ von Ende August, das der JUNGEN FREIHEIT exklusiv vorliegt. (fh)