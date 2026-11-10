Dunkelflaute treibt Strompreise auf mehr als 600 Euro

Anzeige

BERLIN. Die anhaltende Windflaute in weiten Teilen Europas hat die Strompreise am Montag auf neue Höchststände getrieben. In Deutschland kostete eine Megawattstunde an der Strombörse während der abendlichen Spitzenzeiten zeitweise mehr als 600 Euro. Im Tagesdurchschnitt lag der Großhandelspreis bei 345,64 Euro je Megawattstunde. Das war der höchste Tageswert des bisherigen Jahres.

Verantwortlich ist eine Wetterlage, die große Teile Mittel- und Nordwesteuropas erfasst hat. In Deutschland, Großbritannien und den Benelux-Staaten weht derzeit kaum Wind. Gleichzeitig sorgen dichte Wolken dafür, dass auch Solaranlagen nur wenig Strom erzeugen. Nach den Prognosen der Wetterdienste dürfte diese Situation mindestens bis Mittwoch anhalten.

Besonders deutlich zeigt sich die Entwicklung am deutschen Strommarkt. Am 25. Oktober hatte eine Megawattstunde im Tagesdurchschnitt lediglich 13,12 Euro gekostet. Am Montag waren es bereits mehr als 345 Euro. In einzelnen Viertelstunden schoss der Preis sogar auf rund 650 Euro. Die großen Schwankungen zeigen, wie stark sich das Angebot an Wind- und Solarstrom auf die Börsenpreise auswirkt.

Gaskraftwerke müssen einspringen

Wenn Windräder und Solaranlagen zu wenig Strom produzieren, müssen andere Kraftwerke die Versorgung sicherstellen. In Deutschland übernehmen diese Aufgabe vor allem Kohle- und Gaskraftwerke. Weil auch Erdgas in diesem Jahr deutlich teurer geworden ist, schlägt sich die geringere Stromproduktion aus erneuerbaren Energien besonders stark auf die Preise nieder.

Hinzu kommt, dass Gaskraftwerke häufig den Preis für den gesamten Strommarkt bestimmen. An der Börse richtet sich dieser nach dem teuersten Kraftwerk, das noch benötigt wird, um die Nachfrage zu decken. Müssen bei einer Dunkelflaute zusätzliche Gaskraftwerke einspringen, verteuert sich deshalb nicht nur der Strom aus diesen Anlagen, sondern auch der an der Börse gehandelte Strom insgesamt.

Die Auswirkungen sind in ganz Europa zu beobachten. In Frankreich stieg der durchschnittliche Strompreis für Montag auf 334,12 Euro je Megawattstunde und erreichte damit den höchsten Stand seit Dezember 2022. In Großbritannien warnte der Netzbetreiber am Montagmorgen vor einer möglichen Versorgungslücke von rund 1,4 Gigawatt. Die Warnung wurde später wieder aufgehoben.

Auch der Dezember verspricht teuren Strom

Eine schnelle Entspannung erwarten die Stromhändler vorerst nicht. An der europäischen Energiebörse EEX werden Stromlieferungen für Dezember in Deutschland und Frankreich bereits zu Preisen von knapp 200 Euro je Megawattstunde gehandelt. Das ist mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr. Zugleich dürften die Temperaturen in dieser Woche um ein bis drei Grad unter den jahreszeitlich üblichen Werten liegen, was den Heizbedarf zusätzlich erhöhen könnte.

Auch am Dienstag bleibt die Lage angespannt. Nach den Marktdaten der Bundesnetzagentur liegt der durchschnittliche deutsche Börsenstrompreis für den 10. November bei 351,48 Euro je Megawattstunde und damit sogar noch etwas höher als am Vortag. Die geringe Stromproduktion aus Wind- und Solaranlagen hält somit weiter an.

Für private Haushalte bedeuten die Preissprünge nicht automatisch eine entsprechend höhere Stromrechnung. Kunden mit festen Tarifen sind zunächst geschützt. Anders sieht es bei dynamischen Stromverträgen aus, deren Preise unmittelbar an die Börsenentwicklung gekoppelt sind. Auch Unternehmen, die kurzfristig Strom einkaufen müssen, können die hohen Preise direkt zu spüren bekommen. (rr)