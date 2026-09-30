Dobrindts Ministerium streicht Großteil der Mittel für Asylberatung

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BERLIN. Das Bundesinnenministerium plant, Asylverfahrensberatung nur noch besonders schutzbedürftigen Antragstellern anzubieten. Die dem Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) unterstellte Behörde sieht vor, die Beratung „in ihrer bisherigen Form nicht fortzuführen und künftig auf die Personengruppe der Vulnerablen zu beschränken“, heißt es in einer von der Linkspartei im Bundestag erbetenen Sachinformation des Ministeriums, die dem Evangelischen Pressedienst vorliegt.

Im Bundeshaushalt für das kommende Jahr soll das Budget von 24,5 Millionen Euro auf fünf Millionen Euro und damit um rund 80 Prozent schrumpfen. Der Haushalt wird im Bundestag noch beraten. Anfang des Jahres hätte es noch den Plan gegeben, die Ausgaben komplett zu streichen (JF berichtete).

Kein Recht auf behördenunabhängige Asylverfahrensberatung

In dem Schreiben verweist die Behörde auf die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (Geas). Sie trat im Juni in Kraft und Kernpunkt der neuen Regelungen ist ein Schnellverfahren an der EU-Außengrenze. Dieses Verfahren müssen künftig Ausländer durchlaufen, die als Gefahr für die nationale Sicherheit oder die öffentliche Ordnung eingestuft werden, mit gefälschten Papieren eingereist sind oder bei denen von vornherein eine geringe Aussicht besteht, Asyl zu erhalten.



Die Reform sieht aber auch einen Anspruch auf unentgeltliche Rechtsauskunft vor. Das erfülle Deutschland durch die kostenfreie Rechtsberatung des Bundesmigrationsamts. Auf eine behördenunabhängige Beratung gibt es jedoch laut dem Innenministeriums nach dem Geas keinen Anspruch.

Dem deutschen Recht zufolge reiche es, wenn eine derartige Beratung, durchgeführt durch etwa die Diakonie, die Caritas oder die AWO, gefördert werde. Aus diesem Grund können laut dem Innenministerium die Kosten auch gekürzt werden. (mas)