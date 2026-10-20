Dobrindt verschärft Deutschtests für Einwanderer

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BERLIN. Nach mehreren Betrugsfällen hat das Bundesinnenministerium von Alexander Dobrindt (CSU) verschärfte Deutschtests für Einwanderer angekündigt. Künftig solle die Prüfung nicht mehr als bestanden gelten, wenn ein Teil davon unzureichend bearbeitet werde, teilte ein Sprecher des Ressorts gegenüber der Bild-Zeitung am Montag mit. Dies sei notwendig, weil schriftliche Sprachkenntnisse eine „wesentliche Voraussetzung für eine nachhaltige und eigenverantwortliche Integration“ seien. Die bisherige Struktur des Deutschtests soll dabei erhalten bleiben.

Dem Innenministerium zufolge hätten die Teilnehmer der Integrationskurse die Deutschtestlösungen „über das Internet illegal erworben“ und im Teil „Hören und Lesen“ eingetragen. Darin müssen die richtigen Antworten auf 45 Fragen markiert werden. Zudem trete es häufig auf, dass der anschließende schriftliche Teil vollständig leer gelassen werde. Die Prüfung gelte dennoch als bestanden, sofern die Teilnehmer auch das geforderte B1-Niveau beim Sprachtest erreichen. Dies soll ab dem 1. November nicht mehr gelten.

CDU spricht von „besonderer Respektlosigkeit“

Die Grünen-Bundestagsfraktion kritisierte die Pläne. „Prüfungsbetrug muss verfolgt werden – aber dafür muss das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sein Sicherheitsleck schließen, statt die Regeln für alle ehrlichen Prüflinge zu verschärfen“, sagte ihr haushaltspolitischer Sprecher Leon Eckert der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). Zudem beklagte er, dass Dobrindt die Ausgaben für Integrationskurse halbiere und die meisten Wiederholungsmöglichkeiten streiche. „Das ist keine Betrugsbekämpfung, das ist Sparpolitik auf dem Rücken derer, die Deutsch lernen wollen.“

Dagegen verteidigte Alexander Throm (CDU) die geplanten Deutschtest-Änderungen. „Dass der Bundesinnenminister bei den Sprachtests nun prüft, wie man Tricksereien und Betrügereien einen Riegel vorschiebt, und dass er die Testanforderungen erhöhen möchte, ist absolut richtig“, sagte er der NOZ. Er betonte, dass die Integrationskurse den Staat 1,3 Milliarden Euro im vergangenen Jahr gekostet hätten. „Wenn Kursteilnehmer hier tricksen oder betrügen, zeigt das eine besondere Respektlosigkeit.“

Recherche brachte hunderte Deutschtest-Betrugsfälle ans Licht

Bereits im vergangenen Jahr hatte eine RTL-Recherche hunderte Fälle von Einbürgerungsbetrug aufgedeckt (JF berichtete). Demnach soll der Leiter einer einzigen süddeutschen Ausländerbehörde innerhalb einer Woche rund 340 manipulierte Sprach- und Integrationstestnachweise gefunden haben. Einzelne Polizeien sollen in mehr als 1.000 Fällen von Handel mit gefälschten Sprachzertifikaten ermitteln.

Seit der Einbürgerungsreform der SPD-geführten Ampel-Bundesregierung steigt die Zahl der Einbürgerungen kontinuierlich. Vergangenes Jahr hatten die Bundesbehörden 333.343 Ausländern den deutschen Pass vergeben (JF berichtete). Das ist die höchste Zahl seit Beginn der einheitlichen Statistik im Jahr 2000.

2024 hatten SPD, Grüne und FDP die für die Einbürgerung benötigte Mindestaufenthaltszeit von acht Jahren auf fünf verringert. Zudem hatten sie grundsätzlich die Erlangung der doppelten Staatsbürgerschaft ermöglicht und älteren Migranten den Weg zum Pass ohne die dafür benötigten Sprachkenntnisse und den Einbürgerungstest eröffnet. Kinder von Ausländern, die länger als fünf Jahre in Deutschland leben, bekommen automatisch einen deutschen Pass. (kuk)