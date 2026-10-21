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Jahrelange Kooperation: Die verlogene Empörung der CDU über die Linkspartei

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Jahrelange Kooperation: Die verlogene Empörung der CDU über die Linkspartei

Die CDU kooperiert gern mit der Linken: Kanzler Friedrich Merz (CDU), Berlins Linken-Kandidatin Elif Eralp, Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) und Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek.
Die CDU kooperiert gern mit der Linken: Kanzler Friedrich Merz (CDU), Berlins Linken-Kandidatin Elif Eralp, Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) und Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek.
Die CDU kooperiert gern mit der Linken: Kanzler Friedrich Merz (CDU), Berlins Linken-Kandidatin Elif Eralp, Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) und Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek. Fotos: picture alliance (4) / Chris Emil Janßen, Volodymyr Sindieiev & dpa (2) | Martin Schutt, Fabian Sommer
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Die verlogene Empörung der CDU über die Linkspartei

Die CDU erregt sich über die bevorstehende Machtübernahme der Linken in Berlin. Dabei kooperieren die Christdemokraten seit Jahren mit ihr. Die JF zeigt, wie geschmeidig die Zusammenarbeit beider Parteien in Bund und Ländern läuft.

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Die CDU kooperiert gern mit der Linken: Kanzler Friedrich Merz (CDU), Berlins Linken-Kandidatin Elif Eralp, Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) und Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek. Fotos: picture alliance (4) / Chris Emil Janßen, Volodymyr Sindieiev & dpa (2) | Martin Schutt, Fabian Sommer
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