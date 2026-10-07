Die SPD demonstriert gegen ihren Untergang – und die AfD

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BERLIN. Nach der Wahl des AfD-Politikers Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten von Sachsen-Anhalt hat die SPD-Bundestagsfraktion gegen den demokratischen Akt eines freigewählten Parlaments demonstriert. Mit Grabesmienen marschierten die Abgeordneten bei Einbruch der Dunkelheit vom Reichstag durch das Brandenburger Tor zum Bebelplatz, wo 1933 die Bücherverbrennung durch die Nationalsozialisten stattfand.

Dort sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD): „Erst brannten Bücher, später brannten Menschen.“ Und er fügte an: „Wir wissen genau, was Faschismus in diesem Land anrichten kann.“

Fraktionschef Matthias Miersch stilisierte seine Partei zum Opfer der Wahl von Magdeburg: „Wir sind Mitglieder einer Fraktion, in der Menschen für ihre Überzeugung in den Tod gegangen sind, gefoltert wurden. Und wir haben die verdammte Pflicht, in Zeiten, in denen die Demokratie wieder unter Druck steht, Flagge zu zeigen. Deswegen sind wir hier.“

Matthias Miersch: „Wir sind Mitglieder einer Fraktion, in der Menschen für ihre Überzeugung in den Tod gegangen sind. Und wir haben die verdammte Pflicht, in Zeiten, in denen die Demokratie wieder unter Druck steht, Flagge zu zeigen. Deswegen sind wir hier.“ https://t.co/kvvKPpyKC3 — Maximilian Heimerzheim (@MaxHeimi) October 6, 2026

SPD vor dem Untergang

Tatsächlich dürfte die Sorge vor dem eigenen parlamentarischen Untergang eine Rolle für diese angebliche Spontan-Demonstration gespielt haben. In Sachsen-Anhalt, wo die SPD, wie in vielen anderen Ländern auch, nur ein einstelliges Ergebnis erzielte, schaffte es ihr Kandidat Armin Willingmann nicht ins Landtagspräsidium.

Eine große Mehrheit der Abgeordneten lehnte es ab, dass der Kulturminister auch noch stellvertretender Parlamentspräsident wird. In einer Demokratie kontrolliert das Parlament die Regierung – solche Doppelfunktionen galten deshalb bisher als ausgeschlossen und als Bruch mit der Gewaltenteilung.

Der AfD-Mann Rausch war dagegen mit 48 von 82 Stimmen zum Landtagspräsidenten gewählt worden. Seine Fraktion verfügt über 39 Mandate. Neun weitere Abgeordnete, mutmaßlich aus dem BSW und der CDU, stimmten für ihn.

Pistorius: Aus der Geschichte nichts gelernt

Damit hätten, so meinte Pistorius, „Demokratinnen und Demokraten Rechtsextremisten und Faschisten als Steigbügelhalter gedient“. Er zog eine weitere Parallele von Sachsen-Anhalt zum Dritten Reich: „Das, was wir heute erlebt haben, ist ein einzigartiger Tabubruch der parlamentarischen Demokratie, den wir in dieser Form seit mehr als 90 Jahren nicht erlebt haben.“

Er nannte den 6. Oktober einen „Tag von Wut“. Den Abgeordneten der „demokratischen Parteien“, die für Rausch stimmten, warf er vor, „nichts gelernt zu haben“. Die Geschichte wiederhole sich. Wer dies zugelassen habe, „hat sich an der Demokratie unseres großartigen Landes vergangen“.



Kurz zuvor hat die SPD-Bundestagsfraktion ein Positionspapier mit dem Titel „Wehrhafte Demokratie – Unseren Rechtsstaat gegen autoritäre Angriffe wappnen“ beschlossen. Darin fordert sie unter anderem die Einleitung eines AfD-Verbotsverfahrens.

Vom Bebelplatz zum Roten Rathaus, wo demnächst die Linken-Politikerin Elif Eralp mit Hilfe von SPD und Grünen als Regierende Bürgermeisterin von Berlin einziehen soll, ist es ein Kilometer Fußweg. Dorthin marschierten die SPD-Abgeordneten nicht. Die Linke machte zuletzt mit ihrer Nähe zu kriminellen arabischen Clans, der verbotenen PKK, zu Terrorunterstützern und der linksextremen Roten Hilfe Schlagzeilen. (fh)