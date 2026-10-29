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Politikerin in Angst vor eigenem Milieu: „Die Revolution frisst ihre Kinder“: AfD attackiert Eralp nach Interview-Enthüllung

Politikerin in Angst vor eigenem Milieu: „Die Revolution frisst ihre Kinder“: AfD attackiert Eralp nach Interview-Enthüllung

Politikerin in Angst vor eigenem Milieu: „Die Revolution frisst ihre Kinder“: AfD attackiert Eralp nach Interview-Enthüllung

Berlins Bürgermeisterkandidatin der Linkspartei, Elif Eralp: Sie hat Angst vor Akteuren aus dem extremistischen Palästina-Milieu. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | chris.emil-janssen.de
Berlins Bürgermeisterkandidatin der Linkspartei, Elif Eralp: Sie hat Angst vor Akteuren aus dem extremistischen Palästina-Milieu. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | chris.emil-janssen.de
Berlins Bürgermeisterkandidatin der Linkspartei, Elif Eralp: Sie hat Angst vor Akteuren aus dem extremistischen Palästina-Milieu. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | chris.emil-janssen.de
Politikerin in Angst vor eigenem Milieu
 

„Die Revolution frisst ihre Kinder“: AfD attackiert Eralp nach Interview-Enthüllung

Berlins Bürgermeisterkandidatin der Linkspartei Eralp fürchtet wegen des extremistischen Palästina-Milieus um ihre Familie. Die AfD geht nun scharf mit der Politikerin ins Gericht.
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BERLIN. Die Berliner Landes- und Fraktionsvorsitzende der AfD, Kristin Brinker, hat wegen der Spiegel-Enthüllung über Elif Eralp Grünen und SPD aufgefordert, die Koalitionsverhandlungen mit der Linkspartei umgehend zu beenden. „Dieser Partei und dieser Frau darf unsere Stadt unter keinen Umständen überlassen werden“, sagte die Politikerin am Mittwoch. „Wenn Grüne und SPD ihr dennoch den Weg ins Rote Rathaus bahnen, versündigen sie sich an Berlin.“

Brinker reagierte damit auf eine vom Spiegel enthüllte interne Kommunikation der Politikerin zu einem geplanten Interview mit dem Magazin. Dort hatte Eralp ihre persönliche Angst vor Personen aus dem ihrer Partei nahestehenden extremistischen palästinensischen Milieu geäußert (JF berichtete). In internen Anmerkungen zu einem Interview mit dem Spiegel schrieb die Politikerin etwa über sich und ihren Ehemann: „Er hat Angst vor diesen Leuten und ich auch.“

Nach der Veröffentlichung dieser Aussagen macht sich Berlins AfD-Chefin Brinker Sorgen um die Sicherheit in der Hauptstadt. „Wenn schon eine Spitzenpolitikerin sich nicht mehr sicher fühlen kann, was sollen dann erst die normalen Berliner sagen, denen im Fall der Fälle kein Personenschutz zur Seite steht?“, fragte die Politikerin. „Eralps Eingeständnis wirft auch ein grelles Licht auf den Zustand ihrer Partei, denn es macht deutlich, dass die Clan-Verbindungen der Linken offenbar weit über den Fall des Bundestagsabgeordneten Koçak hinausgehen.“

Eralps Angst ist Selbstverschuldung

Auch aus dem Bundestag hagelt es heftige Kritik an Eralp. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD, Sebastian Münzenmaier, bezeichnet ihre Angst als Produkt ihrer eigenen Politik. „Die Revolution frisst ihre Kinder. Jahrelang hat die Linke Kritik an Clan-Kriminalität, Massenmigration und islamischer Terrorverherrlichung als rassistisch diffamiert. Jetzt hat sie auf einmal Angst vor den Geistern, die sie rief“, sagte der Politiker gegenüber der JUNGEN FREIHEIT.

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Wer sich unter der Bettdecke verkrieche, könne keine Hauptstadt regieren. „Wer nicht einmal den Mut besitzt, die offensichtliche Gefahr beim Namen zu nennen, dem darf man nicht die Sicherheit von Millionen Bürgern anvertrauen“, warnte Münzenmaier.

BSW und FDP stellen sich gegen Eralp

Auch der Vorsitzende des BSW, Fabio De Masi, reagierte entsetzt und bezeichnete Eralps Anmerkungen in dem Dokument als einen Offenbarungseid. „Jetzt kommt raus, dass Eralp fürchtet Namen aus dem Bereich der Organisierten Kriminalität und potentieller Hamas-Sympathisanten wie Ibrahim Ibrahim in Interviews zu erwähnen. Genau das ist Mafia-Kodex: Nenne niemals Namen!“, sagte der Parteichef auf X. Die Linkspartei hätte in der Vergangenheit lieber über angeblich diskriminierende Sprache wie Clankriminalität diskutiert, anstatt darüber, wie man diese bekämpfen könne. „Ein selbst Verschuldetes Fiasko!“


Für den FDP-Chef Wolfgang Kubicki hätte es die Enthüllung nicht gebraucht, um zu beweisen, dass die Linkspartei „in Berlin eine Gefahr für die Sicherheit und Integrität der Stadt darstellt“, schrieb der Politiker auf X. Die Hauptstadt wäre unter ihrer Führung verloren. „Grüne und SPD wissen sehr genau, mit wem sie dort verhandeln. Ich fordere beide Parteien nochmals auf, dieses staatsgefährdende Projekt zu beenden.“

Berlins CDU hinterfragt Regierungsfähigkeit der Linkspartei

Berlins noch amtierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) betonte, dass eine Regierung Extremisten und Kriminellen entgegentreten müsse. „Sie darf niemals ihr Handeln von diesen Strukturen abhängig machen – schon gar nicht darf sie sich vor ihnen fürchten. Die Berlinerinnen und Berliner müssen sich darauf verlassen können.“ Weil sich im Umfeld der Berliner Linkspartei Menschen bewegten, die die Sicherheit der Hauptstadt gefährden und die öffentliche Ordnung angreifen wollen würden, müssten der Verfassungsschutz und die Polizei gestärkt werden.


Berlins CDU-Bürgermeisterkandidat Stefan Evers hinterfragte ebenfalls die Regierungsfähigkeit der Linkspartei. „Wie soll Elif Eralp als Regierende Bürgermeisterin die Sicherheit von Millionen Menschen gewährleisten, wenn sie selbst Angst vor dem islamistischen Umfeld ihrer Partei hat?“, sagte er der Bild. „Die Warnsignale sind inzwischen unübersehbar. Noch ist es nicht zu spät, Konsequenzen zu ziehen“, appellierte er an SPD und Grüne. (mas)

Berlins Bürgermeisterkandidatin der Linkspartei, Elif Eralp: Sie hat Angst vor Akteuren aus dem extremistischen Palästina-Milieu. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | chris.emil-janssen.de
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