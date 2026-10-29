„Die Revolution frisst ihre Kinder“: AfD attackiert Eralp nach Interview-Enthüllung

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BERLIN. Die Berliner Landes- und Fraktionsvorsitzende der AfD, Kristin Brinker, hat wegen der Spiegel-Enthüllung über Elif Eralp Grünen und SPD aufgefordert, die Koalitionsverhandlungen mit der Linkspartei umgehend zu beenden. „Dieser Partei und dieser Frau darf unsere Stadt unter keinen Umständen überlassen werden“, sagte die Politikerin am Mittwoch. „Wenn Grüne und SPD ihr dennoch den Weg ins Rote Rathaus bahnen, versündigen sie sich an Berlin.“

Brinker reagierte damit auf eine vom Spiegel enthüllte interne Kommunikation der Politikerin zu einem geplanten Interview mit dem Magazin. Dort hatte Eralp ihre persönliche Angst vor Personen aus dem ihrer Partei nahestehenden extremistischen palästinensischen Milieu geäußert (JF berichtete). In internen Anmerkungen zu einem Interview mit dem Spiegel schrieb die Politikerin etwa über sich und ihren Ehemann: „Er hat Angst vor diesen Leuten und ich auch.“

Nach der Veröffentlichung dieser Aussagen macht sich Berlins AfD-Chefin Brinker Sorgen um die Sicherheit in der Hauptstadt. „Wenn schon eine Spitzenpolitikerin sich nicht mehr sicher fühlen kann, was sollen dann erst die normalen Berliner sagen, denen im Fall der Fälle kein Personenschutz zur Seite steht?“, fragte die Politikerin. „Eralps Eingeständnis wirft auch ein grelles Licht auf den Zustand ihrer Partei, denn es macht deutlich, dass die Clan-Verbindungen der Linken offenbar weit über den Fall des Bundestagsabgeordneten Koçak hinausgehen.“

Eralps Angst ist Selbstverschuldung

Auch aus dem Bundestag hagelt es heftige Kritik an Eralp. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD, Sebastian Münzenmaier, bezeichnet ihre Angst als Produkt ihrer eigenen Politik. „Die Revolution frisst ihre Kinder. Jahrelang hat die Linke Kritik an Clan-Kriminalität, Massenmigration und islamischer Terrorverherrlichung als rassistisch diffamiert. Jetzt hat sie auf einmal Angst vor den Geistern, die sie rief“, sagte der Politiker gegenüber der JUNGEN FREIHEIT.

Wer sich unter der Bettdecke verkrieche, könne keine Hauptstadt regieren. „Wer nicht einmal den Mut besitzt, die offensichtliche Gefahr beim Namen zu nennen, dem darf man nicht die Sicherheit von Millionen Bürgern anvertrauen“, warnte Münzenmaier.

BSW und FDP stellen sich gegen Eralp

Auch der Vorsitzende des BSW, Fabio De Masi, reagierte entsetzt und bezeichnete Eralps Anmerkungen in dem Dokument als einen Offenbarungseid. „Jetzt kommt raus, dass Eralp fürchtet Namen aus dem Bereich der Organisierten Kriminalität und potentieller Hamas-Sympathisanten wie Ibrahim Ibrahim in Interviews zu erwähnen. Genau das ist Mafia-Kodex: Nenne niemals Namen!“, sagte der Parteichef auf X. Die Linkspartei hätte in der Vergangenheit lieber über angeblich diskriminierende Sprache wie Clankriminalität diskutiert, anstatt darüber, wie man diese bekämpfen könne. „Ein selbst Verschuldetes Fiasko!“

Was ein Fiasko sich Die Linke eingebrockt hat! Vor einigen Wochen sagte ich die Aktionen von Rammo zur Entblößung der Linken seien Mafia-Signatur. Man fordert Dankbarkeit ein. Jetzt kommt raus, dass Eralp fürchtet Namen aus dem Bereich der Organisierten Kriminalität und potentieller Hamas-Sympathisanten wie Ibrahim Ibrahim in Interviews zu erwähnen. Genau das ist Mafia-Kodex: Nenne niemals Namen! So sehr mir diese Angst leid tut. Das ist ein Offenbarungseid! Ich hatte auch mit Eralp in der Vergangenheit Kontroversen über die Weichzeichnung krimineller Milieus! Man diskutierte lieber ausführlich über angeblich diskriminierende Sprache wie Clankriminalität statt wie man diese bekämpft! Ein selbst Verschuldetes Fiasko! — Fabio De Masi 🦩 (@FabioDeMasi) October 29, 2026



Für den FDP-Chef Wolfgang Kubicki hätte es die Enthüllung nicht gebraucht, um zu beweisen, dass die Linkspartei „in Berlin eine Gefahr für die Sicherheit und Integrität der Stadt darstellt“, schrieb der Politiker auf X. Die Hauptstadt wäre unter ihrer Führung verloren. „Grüne und SPD wissen sehr genau, mit wem sie dort verhandeln. Ich fordere beide Parteien nochmals auf, dieses staatsgefährdende Projekt zu beenden.“

Berlins CDU hinterfragt Regierungsfähigkeit der Linkspartei

Berlins noch amtierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) betonte, dass eine Regierung Extremisten und Kriminellen entgegentreten müsse. „Sie darf niemals ihr Handeln von diesen Strukturen abhängig machen – schon gar nicht darf sie sich vor ihnen fürchten. Die Berlinerinnen und Berliner müssen sich darauf verlassen können.“ Weil sich im Umfeld der Berliner Linkspartei Menschen bewegten, die die Sicherheit der Hauptstadt gefährden und die öffentliche Ordnung angreifen wollen würden, müssten der Verfassungsschutz und die Polizei gestärkt werden.

Verantwortung heißt auch, keine Angst davor zu haben, Probleme und Wahrheiten klar zu benennen. Natürlich darf es nicht sein, dass Politikerinnen und Politiker um ihre Familie oder um sich selbst fürchten müssen. Das gilt selbstverständlich auch für Frau Eralp.

Im Umfeld der Berliner Linken bewegen sich Menschen, die die Sicherheit Berlins gefährden und die öffentliche Ordnung bewusst angreifen wollen. Deshalb ist es so wichtig, den Verfassungsschutz und die Berliner Polizei zu stärken. Die Antwort darauf darf niemals sein, wegzuschauen oder zu schweigen und schon gar nicht, die Probleme zu leugnen, wie es Teile der Berliner Linken tun. Die Antwort muss sein: Probleme klar, offen und ehrlich benennen, Polizei, Verfassungsschutz und Justiz in ihrer Arbeit stärken und die Mittel des Rechtsstaats konsequent nutzen. Schützen müssen wir nicht diejenigen, die organisierte Kriminalität betreiben oder Terror verherrlichen, sondern unsere Polizei, den Verfassungsschutz und die Justiz.

Für mich gilt, was immer gegolten hat: Wer Terror verherrlicht, wer Jüdinnen und Juden bedroht, wer kriminelle Strukturen aufbaut, darf in unserer Stadt keinen Platz und schon gar nicht im Umfeld von Parteien, die Berlin regieren wollen haben. Eine Regierung muss sich jederzeit an Recht und Gesetz halten und Extremisten und Kriminellen entschlossen entgegentreten. Sie darf niemals ihr Handeln von diesen Strukturen abhängig machen – schon gar nicht darf sie sich vor ihnen fürchten. Die Berlinerinnen und Berliner müssen sich darauf verlassen können. — Kai Wegner (@kaiwegner) October 29, 2026



Berlins CDU-Bürgermeisterkandidat Stefan Evers hinterfragte ebenfalls die Regierungsfähigkeit der Linkspartei. „Wie soll Elif Eralp als Regierende Bürgermeisterin die Sicherheit von Millionen Menschen gewährleisten, wenn sie selbst Angst vor dem islamistischen Umfeld ihrer Partei hat?“, sagte er der Bild. „Die Warnsignale sind inzwischen unübersehbar. Noch ist es nicht zu spät, Konsequenzen zu ziehen“, appellierte er an SPD und Grüne. (mas)