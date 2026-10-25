Die Stadt Emden hat in der deutschen Marine einen legendären Klang. Bis heute ist der nach ihr benannte Kleine Kreuzer Emden, der 1914 zu Beginn des Ersten Weltkrieges den Indischen Ozean unsicher machte, vor allem bei den damaligen Kriegsgegnern berühmt. Die namensgebende ostfriesische Stadt wiederum war seit dem 19. Jahrhundert ein wichtiger Hafen für die preußischen und dann die kaiserlichen Seestreitkräfte.

Nach Ende des Kalten Krieges war damit 1997 Schluss, doch nun kehrt die Marine nach Emden zurück: Die Zeitenwende macht es möglich. Da auch die kleinste Teilstreitkraft der Bundeswehr wachsen soll, wird mehr Platz für die Flotte benötigt. „Die Marine wächst auf. Neue Schiffe und Boote brauchen Liegeplätze. Unsere Soldatinnen und Soldaten – Unterkünfte und Ausbildungsgebäude. Daher brauchen wir einen neuen Marinehafen“, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zur Begründung.

Auf bis zu 450 Hektar Fläche soll daher bis Anfang der dreißiger Jahre in Emden ein neuer Militärhafen entstehen. Auf dem neuen Stützpunkt sollen künftig bis zu 2.000 Soldaten und Zivilbeschäftigte sowie Versorgungs- und Unterstützungsschiffe stationiert werden. Wenn alles nach Plan läuft. Und das ist bei Rüstungsvorhaben in Deutschland selten der Fall.

Pistorius stoppte Auftrag

Bereits Mitte des Jahres hatte sich mit dem Aus für das ambitionierte Rüstungsprojekt Fregatte 126 gezeigt, dass die Marine auf dem Weg zu neuer Stärke noch einige Klippen umschiffen muss. Im Juni hatte Pistorius den Auftrag für die sechs geplanten Schiffe der Klasse F 126 gestoppt, die ursprünglich bereits ab 2028 an die Marine ausgeliefert werden sollten. Doch die als Hauptauftragnehmer fungierende holländische Werft Damen Shipyards war mit dem komplexen Rüstungsprojekt offenbar überfordert und kämpfte monatelang mit Software-Problemen. Auch ein Wechsel des Projektes zur von Rheinmetall übernommenen Lürssen-Werft konnte das Bauprogramm, das zudem unter erheblichen Kostensteigerungen litt, nicht mehr retten.

Stattdessen soll die Marine nun acht Fregatten des Typs Meko-200 vom deutschen Hersteller TKMS erhalten. Diese als F128 bezeichneten Einheiten sind mit 4.200 Tonnen Verdrängung und gut 120 Metern Länge deutlich kleiner als die F126, die 166 Meter lang werden und 10.500 Tonnen verdrängen sollten. Der Vorteil des Typs Meko-200: Es handelt sich quasi um Schiffe von der Stange. Die ursprünglich von der Hamburger Werft Blohm und Voss entwickelte Baureihe ist seit Jahrzehnten erprobt und bei mehreren Marinen in unterschiedlichen Varianten im Einsatz.

Durch den modularen Aufbau ist sie äußerst flexibel und kann an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Bereits 2029 soll die erste der auf die U-Boot-Jagd spezialisierten Fregatten des Typs Meko-200 an die Marine ausgeliefert werden. Anfang Juli hatte der Haushaltsausschuss des Bundestages die ersten Gelder für die Beschaffung von zunächst vier Fregatten des Typs bewilligt. Anfang Oktober gab der Ausschuss schließlich fünf weitere Milliarden für den Bau von vier Einheiten des Typs frei. Doch damit ist das Kapitel Fregatte 126 noch nicht abgeschlossen. Im Streit um den Abbruch des Fregatten-Projekts fordert die niederländische Damen-Werft von Deutschland rund 4,7 Milliarden Euro. Das Projekt hat den Bund nach Angaben von Pistorius bereits rund 2,3 Milliarden Euro gekostet.

ZÜ

Deutlich komplexer und kostspieliger als der Bau der Meko-Fregatten gestaltet sich unterdessen die Entwicklung der neuen Fregatten-Klasse 127, von der das Verteidigungsministerium ebenfalls acht Einheiten beschaffen will. Die Fregatten vom Typ 127 sollen in den dreißiger Jahren die Einheiten der Sachsen-Klasse (F124) ablösen. Mit fast 178 Metern Länge, rund 12.000 Tonnen Verdrängung und 96 Startzellen für Flugkörper pro Schiff gilt die F127 als größtes deutsches Kriegsschiff seit dem Zweiten Weltkrieg. Die geplanten Schiffe sollen über weitreichende und hochmoderne Fähigkeiten zur Flugabwehr verfügen und insbesondere auch zur Abwehr ballistischer Raketen befähigt sein. Dazu sollen die Fregatten mit dem amerikanischen Aegis Combat System als zentralem Führungs- und Waffeneinsatzsystem ausgerüstet werden.

Aber auch dieses ambitionierte Projekt droht ins Schlingern zu geraten. Zum einen wachsen in der Bundesregierung die Vorbehalte vor einer zu großen technischen Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten, zum anderen drohen auch bei der Klasse F127, die ab 2029 gebaut werden soll, die Kosten aus dem Ruder zu laufen. So hatte der Spiegel bereits im August berichtet, dass sich die Kosten statt der geplanten 26 Milliarden Euro für die acht F127 auf bis zu 40 Milliarden Euro belaufen könnten. Die maßgeblich an der Entwicklung der Schiffe beteiligte Werft TKMS dementierte diese Zahlen zwar.

Allerdings werden verbindliche Angebote der Bauwerften erst zum Jahreswechsel erwartet. Mittlerweile gibt es bereits Überlegungen, die Zahl der Einheiten notfalls von acht auf sechs zu reduzieren, um Kosten zu sparen.

Die Marine hat große Pläne

Doch nicht nur der Neubau von Kriegsschiffen steht bei der Marine derzeit auf dem Programm. Auch bestehende Einheiten sollen aufgerüstet werden. Dies gilt insbesondere für die Fregatten der Baden-Württemberg-Klasse (F125), die für Stabilisierungsmissionen konzipiert wurden und angesichts ihrer unzureichenden Bewaffnung für die klassische Seekriegsführung weitgehend ungeeignet sind. Von Kritikern werden die Fregatten, denen eine effektive Flug- und U-Boot-Abwehr fehlen, daher als Patrouillenboot, Gummiboot-Mutterschiff oder auch als politischer Schönwetterpott verspottet. Das soll sich nun ändern. So ist geplant, die Schiffe der Klasse 125 jeweils mit 32 Startern für Iris-T-SLM-Flugkörpern des Rüstungskonzerns Diehl auszurüsten.

Das bereits im Ukrainekrieg erfolgreich eingesetzte Flugabwehrsystem, das eigentlich für den Einsatz an Land entwickelt wurde, soll die Kampfkraft der Fregatten deutlich stärken. Bereits im Oktober vergangenen Jahres war der Abschuss von Iris-T-SLM-Flugkörpern von Bord der Fregatte Baden-Württemberg vor Norwegen erfolgreich getestet worden.

Jüngst hat zudem das Beschaffungsamt der Bundeswehr einen Vertrag mit einem finnischen Hersteller geschlossen, durch den die „Grünen“ unter den „blauen Jungs“, die Marineinfanterie, bedacht werden. 15 Mehrzweckkampfboote vom Typ Watercat M18 sollen für das Seebataillon beschafft und ab 2029 geliefert werden. Die etwa 20 Meter langen Boote sind für hohe Geschwindigkeiten ausgelegt und durch ihre Bauweise samt Bugrampe besonders für die see- wie landbewegliche Infanterie im küstennahen Raum geeignet.